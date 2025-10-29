Jedan od brojnih ambicioznih Amazonovih planova jest širenje na područje kućanskih uređaja i jačanje svoje pozicije u smart home segmentu. Kako bi u tome uspjeli, pored razvoja vlastitih proizvoda poput npr. pametnih zvučnika i zaslona Echo, prije nekoliko godina razmišljali su o kupovinu poznatog proizvođača kućanskih robota iRobota.

Njihove Roombe popularne su diljem svijeta, uključujući i u Hrvatskoj, a kako bi se domogli tih robota, Amazon je 2022. ponudio 1,7 milijardi dolara za preuzimanje tvrtke. Akvizicija na kraju nije prošla, ne zato što su u iRobotu bili nezadovoljni s ponudom, već zbog zabrinutosti američkih i europskih regulatora zbog potencijalnog monopola.

Kada su saznali da je preuzimanje propalo, iz iRobota su pokušali pronaći neku drugu kompaniju koja bi ih mogla preuzeti i riješiti financijskih problema u koje su upali. Ovog tjedna saznali smo kako su pregovori s posljednjim potencijalnim kupcem propali jer je ponuda bila “značajno niža” od cijene dionice iRobota. Nakon objave te informacije, cijena dionice proizvođača Roomba strmoglavila se za čak 33 posto.

Pesimistična budućnost

Što se budućnosti tiče, ona je prilično pesimistična jer iz kompanije kažu kako trenutačno nisu u uznapredovalim pregovorima niti s jednom kompanijom za neko strateško ulaganje ili prodaju. Kao jedan od sve očitijih scenarija koje prijeti iRobotu sve se više spominje - bankrot.

Kako bi spasili poslovanje, iRobot je sredinom 2023. podigao kredit od 200 milijuna dolara, no tada su vjerovali kako će ih preuzeti Amazon i time riješiti sve financijske probleme. No kako je taj posao propao, sada moraju pronaći novi izvor financiranja, što se pokazalo prilično izazovno. Još ranije su upozorili da će, ako ne riješe problem financiranja, značajno smanjiti poslovanje, odnosno u potpunosti prestati s poslovanjem.

Prema svemu što se do sada događalo, čini se kako je to trenutačno najvjerojatniji scenarij, iako se optimisti u ovoj kompaniji vjerojatno i dalje nadaju kako bi se mogao pojaviti neki spasitelj i u posljednji trenutak riješiti njihove probleme i preuzetu kompaniju.

Izvor: CNBC