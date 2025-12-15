Ruski stručnjaci testirali su prototip "ultrapreciznog" navigacijskog sustava Ariadna koji se ne oslanja na satelite i podnijeli zahtjev za registracijom patenta, objavio je fond za tehnološke inovacije za agenciju TASS.

Prototip ultrapreciznog nesatelitskog sustava za pozicioniranje i navigaciju Ariadna uspješno je prošao testove i podnesen je zahtjev za registraciju patenta, naveo je fond koji financijski podupire neprofitnu Nacionalnu inicijativu za tehnologiju (NTI).

Tehnologija se temelji na baznim stanicama na tlu, radijskim odašiljačima koji emitiraju koordinate prijemnicima u dronovima i drugim vozilima, objašnjavaju.

Sustav ispravlja geolokaciju bez satelitske komunikacije, koristeći algoritam izračuna koji su razvili stručnjaci, i nudi preciznost pozicioniranja s marginom greške od 15 do 20 centimetara, dodaju.

Inženjeri tvrde da je rješenje osam puta preciznije od sustava GPS-a i da jamči zaštitu od 'lažiranih' signala i njihovog ometanja, citira TASS priopćenje fonda.

Preciznost će poboljšati autonomiju navigacije, uključujući i kontrolu dronova na zemlji i u zraku, tvrdi Jevgenij Mandeljštam, utemeljitelj kompanije koja u sklopu fonda upravlja tehnološkim perspektivnim projektima.

Brzi koridor za autonomnu logistiku

Tehnološko je rješenje univerzalno i može se koristiti za prilagodbu navigacijskih podataka, u organizaciji zračne logistike i kontrole 'jata' dronova i u poljoprivredi, a svi su dijelovi i softver iz domaće proizvodnje.

Dronovi će se sada moći koristiti u poljoprivredi i objediniti rad kombajna u pokretu, preciznošću koja se mjeri u centimetrima, dodaje Mandeljštam.

Arijadnini odašiljači omogućit će dronovima dostavu pošiljki zrakom i uspostavu "brzog koridora" za autonomnu logistiku. Građani će pak dobiti pouzdane internetske mape i navigacijske usluge čak i kada sigurnosne službe budu ometale signal GPS-a kako bi osigurale zaštitu od neovlaštenih dronova, tvrdi čelnik tvrtke.

Tehnologija je trenutno u fazi dorade i trebala bi biti ugrađena u sustav "velike agroindustrijske kompanije", ističu u fondu.

Pilot projekt bit će pokrenut u 2026. godini, uz eksperimentalni pravni režim u regiji u kojoj će biti realiziran, napominju, ne navodeći njezino ime.