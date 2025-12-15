Iako mnogo to možda neće priznati, činjenica je da su danas ljudi postali itekako ovisni o ekranima, a to se pogotovo odnosi na mlade. No prema nedavnom izvještaju NY Timesa, mladi sve više postaju ovisni i o kockanju, koje im je na tim ekranima dostupno. U izvještaju se posebno spominju ilegalne online kriptokockarnice koje često promoviraju influenceri i poznate osobe na internetu. Oni takav oblik kockanja prikazuju kao nekakvu zabavnu aktivnost na kojoj se može zaraditi novac, iako je stvarnost, naravno, totalno drukčija.

Koliko je sportsko klađenje postalo popularno u SAD-u najbolje govori podataka da su 2018. prihodi iznosili 6,6 milijardi dolara, a prošle godine popeli su se na skoro 150 milijardi dolara. Ova industrija prvenstveno cilja mlađe muškarce, a zanimljivo je kako često sponzorira fakultete, čime se kockanje normalizira kao dio studentskog života.

Roditelji o tome ne znaju ništa

No mnogi posrnu puno prije nego i napune 18 godina i uopće upišu fakultet. Tako se spominje slučaj jednog mladića koji je s kockanjem počeo tek kada je navršio 14 godina, potaknut prvenstveno influencerima koji su hvalili kockanje u svojim objavama. Kada je navršio 18 godina, on je svojih 12 tisuća dolara ušteđevine pretvorio u kriptovalute i krenuo s tim novcem kockati. Na početku je udvostručio svoju ušteđevinu, no kako to obično ide u svijetu kockanja, nije znao stati. Na kraju je završio na nuli pa je u očajničkom potezu digao zajam od 4 tisuće dolara kako bi vratio uloženo te je i to izgubio. Njegovi roditelji o tome ništa nisu znali.

Izgubio sam osjećaj što je zapravo novac, komentirao je za NYT i to najbolje pokazuje razmišljanje takvih mladih kockara koji u biti nikada nisu zaradili svoj novac (ili su radili samo povremene studentske poslove) i ne znaju cijeniti zarađeno, već im je cilj dokopati se novaca na lak i brz način. A to tako ne ide u stvarnom svijetu.

Posebno su opasna upravo kriptokasina. Iako su ona u SAD-u ilegalna, mladi su snalažljivi te koriste različite VPN alate kako bi zamaskirali svoju stvarnu adresu, a takve online kockarnice često nemaju snažne mjere provjere identiteta i godina. Upravo zbog toga su sve popularnije među tinejdžerima koji u tišini svoje sobe i, naravno, bez znanja roditelja, kockaju sa svojom ušteđevinom.

Slave dobitke i privlače mlade na kocku

Kao jedan od velikih uzroka problema u ovom se izvještaju spominju upravo streameri, odnosno influenceri koje kockarnice koriste kao mamce za mlade. Oni satima kockaju i, dok ih drugi gledaju, ulažu velike količine novaca (odnosno, tako se barem čini) i emotivno reagiraju na ishod kockanja, odnosno slave dobitke, uzbuđeni su i u šoku, što djeluje i na one koji gledaju te im takav način lake zarade izgleda stvaran i lako dostupan. Dok se djeca navlače na kriptokockarnice gledajući streamere, oni od tih istih kockarnica dobivaju proviziju za sve njihove gledatelje koji su se registrirali i počeli trošiti novac nakon što su pogledali njihove prijenose.

Izvor: Futurism