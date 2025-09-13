Djeca koja odrastaju u digitalnom dobu imaju drukčiji pogled na zabavu u odnosu na generacije koje su odrastale u offline svijetu. I pri tome ne mislimo samo na igranje videoigra i provođenje vremena na društvenim mrežama. Iz britanskog ureda za informiranje (ICO) ovog su tjedna upozorili na “zabrinjavajući trend” među školarcima i studentima koji iz zabave ili kao dio nekih izazova - hakiraju IT sustave svojih škola i sveučilišta.

Sigurnosni stručnjaci ih smatraju “prijetnjom iznutra”, a iako je to tinejdžerima samo zabava, posljedice njihovih napada mogu biti iznimno velike.

Većina tih napada iznutra, odnosno napada osoba koje imaju pristup internim sustavima te pristupaju povjerljivim podacima u sektoru obrazovanja potječe upravo od učenika i studenata. Ono što u školskom okruženju počinje kao izazov i zabava, na kraju može dovesti do toga da djeca sudjeluju u štetnim napadima na organizacije ili kritičnu infrastrukturu, upozorila je glavna kibernetička stručnjakinja u ICO Heather Toomey.

Sve veći problem među mladima

U više od polovice slučajeva, odnosno 57 posto od 215 istraga koje je ova organizacija provela u posljednje tri godine, napade su izvela djeca, dok su ostale napade izveli članovi školskog osoblja te treće strane, odnosno dobavljači i organizacije s pristupom IT sustavima.

U skoro trećini tih slučajeva, učenici i studenti su se prijavili na računala osoblja obrazovnih ustanova - krađom podataka učitelja ili pogodivši njihove šifre, a u novom izvještaju ICO-a posebno se spominje slučaj jednog sedmogodišnjaka koji je bio uključen u “povredu podataka” (detalji o čemu se radi nisu objavljeni). On je čak na kraju završio u programu Nacionalne agencije za borbu protiv kriminala u okviru kojeg su mu pokušali objasniti ozbiljnost njegovih postupaka.

Među inim, spominju se i slučajevi 15 i 16-godišnjaka koji su, kako testirali svoje znanje i sposobnosti, hakirali bazu podataka škole i dokopali se osobnih podataka više od 1400 učenika, pri čemu su koristili hakerske alate koje su preuzeli s interneta.

Kako su objasnili na BBC-u, “kultura kibernetičkog kriminala” među mladima postaje sve veći trend među bandama engleskog govornog područja te su u posljednje vrijeme uhićeni maloljetni hakeri i tinejdžeri koji su sudjelovali u velikim napadima na kompanije poput MGM Grand Casinos, TfL i Spencer and Co-op.

