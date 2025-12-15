Nakon što se suočila s traumom curenja svojih privatnih slika na internet, Madelaine Thomas (37), profesionalna domina, osjećala se primoranom djelovati te je osobne nedaće pretvorila u veliki tehnološki pothvat.

To su bile prekrasne slike, ne sramim se slika, sramim se načina na koji ih je protiv mene koristio netko koga ne poznajem, rekla je Madeleine za BBC. Ta ju je motivacija navela da osnuje Image Angel, tvrtku koja je pionir u korištenju nevidljivog forenzičkog vodenog žiga za borbu protiv zloporabe intimnih privatnih fotografija.

Njezina inicijativa rješava značajan problem

U nešto više od godinu dana od svog osnutka, Image Angel osvojio je više nagrada i pohvala za svoju učinkovitost. Ta tehnologija rješava značajan problem, jer zloporaba intimnih privatnih fotografija, često nazivana i osvetničkom pornografijom, smatra se ozbiljnim prekršajem, a u Velikoj Britaniji počinitelji mogu dobiti kaznu zatvora i do dvije godine.

Madelaine naglašava stigmu koja okružuje žrtve takvog zlostavljanja. Mislim da bi mnogi ljudi rekli: 'Objavili ste provokativnu sliku na internetu, što očekujete?', kaže Madeleine, ukazujući na uobičajene društvene zablude. Očekujem dostojanstvo, očekujem poštovanje i očekujem povjerenje, poručila je.

Neobičan spoj

Radeći u BDSM industriji već desetljeće, Madelaine je oduvijek svoju ulogu doživljavala kao osnažujuću. To sam ja kao dominantna žena... dajem svoje tijelo kao poslasticu nekome, objasnila je, naglašavajući svoju samostalnost. Njezin prijelaz od domine do osnivačice tehnološke tvrtke doista je nekonvencionalan, ističući evidentnu raznolikost u tehnološkom svijetu. Prepoznala je da samo netko s osobnim iskustvom može razumjeti kritične probleme kojima je potrebna pozornost.

Tehnologija tvrtke Image Angel omogućuje bilo kojoj platformi za dijeljenje slika, poput društvenih mreža ili aplikacija za upoznavanje, ugradnju nevidljivih vodenih žigova. Kada se slika pregleda, vodeni žig specifičan za tog gledatelja automatski se ugrađuje, održavajući svoj integritet čak i kroz razne oblike manipulacije. Ta je funkcija ključna za identifikaciju pojedinaca koji dijele slike bez pristanka.

Madelaine je izrazila povjerenje u svoju tehnologiju. Ova tehnologija već postoji u Hollywoodu. Već postoji u sportskom emitiranju, tako da ovo nije potpuno nova tehnologija, već samo nova aplikacija i novi sustav, pojašnjava ona. Jedna je platforma već uključila njezino rješenje, a rasprave s drugima su u tijeku.

Madelaine ne želi samo pružiti rješenje već i odvratiti potencijalnu zloporabu privatnih intimnih fotografija. S partnerstvima u razvoju tehnologije i planovima za široko testiranje sustava, nada se da će Image Angel značajno utjecati na trenutni krajolik prava na intimne fotografije.

Madelaine Thomas zapravo predstavlja pravi primjer realiziranog potencijala stvaranja značajnih promjena kroz inovativnu tehnologiju, utemeljenu na iskustvima iz stvarnog svijeta.