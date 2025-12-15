Prošlog je tjedna, u sklopu Sveučilišnog dana e-učenja, obilježeno i 18 godina djelovanja Centra za e-učenje Srca.

Uzvanike je na početku pozdravio ravnatelj Srca Ivan Marić, koji je istaknuo da Srce ima važnu i aktivnu ulogu u pružanju specijalizirane podrške dionicima u sustavu visokog obrazovanja u unapređenju digitalnih kompetencija za implementaciju najnovijih digitalnih tehnologija u njihovom svakodnevnom radu.

Centar za e-učenje Srca ušao je u punoljetnost svojom sustavnom i kvalitetnom podrškom u implementaciji e-učenja u obrazovni proces u visokom obrazovanju. Srce kroz Centar prati potrebe akademske zajednice u području e-učenja i primjene digitalnih tehnologija u obrazovnom procesu, te osigurava pouzdano i moderno virtualno okruženje za učenje, kao i podršku nastavnicima i studentima u procesu učenja i poučavanja u online okruženju.

Nakon uvodnog pozdrava slijedila su predstavljanja odabranih e-kolegija sastavnica Sveučilišta u Zagrebu kao primjera dobre prakse primjene tehnologija e-učenja u obrazovnom procesu.

Predstavljeni su e-kolegij „Prezentacija informacija“ s Grafičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, čiji je nositelj prof. dr. sc. Nikola Mrvac i e- kolegij „Molekulska spektroskopija“ koji je predstavio nositelj kolegija prof. dr. sc. Tomica Hrenar s Kemijskog odsjeka Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.

Umjetna inteligencija i njen utjecaj na obrazovanje bila je središnja tema događanja. U tom dijelu programa pod nazivom „Umjetna inteligencija u obrazovanju - izazovi prilike i prakse“ održana su dva pozvana predavanja nakon čega je uslijedila kratka rasprava.

Prvo predavanje održao je izv. prof. dr. sc. Zlatko Stapić, prodekan za nastavu i studente, Fakulteta organizacije i informatike Sveučilišta u Zagrebu koji se u svom izlaganju "AI u učionici nije pitanje tehnologije, nego povjerenja, odgovornosti i granica" osvrnuo na to kako nastavnici mogu kontrolirati razinu korištenja umjetne inteligencije u nastavu posebice kad je riječ o pisanju seminarskih, diplomski i drugih radova studenata. Naglasio je da ne postoje načini kojima bi se zabranilo korištenje umjetne inteligencije već da je važno odrediti razinu tog korištenja uvažavajući granice i preuzimajući odgovornost za svoj rad.

Drugo pozvano predavanje održao je izv. prof. dr. sc. Tomislav Stipančić, predsjednik Povjerenstva za e-učenje Fakulteta strojarstva i brodogradnje Sveučilišta u Zagrebu.

U predavanju "Umjetna inteligencija je sanjar koji nas uči: promatrajući vizije, mudro je ostati budan" izv. prof. dr. sc. Tomislav Stipančić prikazao je kako se umjetna inteligencija može koristiti kao dio učenja. Na primjeru edukacijskog chatbota, koji je razvijen na Fakultetu strojarstva i brodogradnje, prikazao je kako se chatbot može kombinirati s adaptivnom evaluacijom, omogućavajući time studentima da kroz interaktivni sadržaj istražuju temeljne koncepte umjetne inteligencije, dok istovremeno razvijaju kritičko razmišljanje nužno za prepoznavanje netočnosti, provjeru izvora i razumijevanje granica sustava umjetne inteligencije.

U raspravi nakon održanih predavanja sudionici su se složili da se uloga i položaj nastavnika u obrazovnom procesu mijenja, točnije počeo se mijenjati već s uvođenjem Bolonjskog procesa i prelaskom na model u kojem je student u središtu obrazovnog procesa. Primjenom digitalnih tehnologija, a sada i alata umjetne inteligencije važnost nastavnika i njegova uloga mentora i koordinatora obrazovnog procesa još je više naglašena, a pri tome studenti imaju aktivnu ulogu kreativnog partnera u prijenosu, ali i stvaranju znanja i istraživačkom radu.

Centar za e-učenje Srca, obilježio je i 18 godina kontinuiranog rada u pružanju podrške nastavnicima, studentima i visokoškolskim ustanovama u implementaciji e-učenja u obrazovni proces. Održava i kontinuirano unaprjeđuje virtualno okruženje za e-učenje Merlin kojeg koristi oko 100 visokih učilišta u RH. Na sustavu za e-učenje Merlin ove je akademske godine otvoreno više od 31 000 e-kolegija, koje priprema i provodi 11 300 nastavnika za oko 80 000 studenata.