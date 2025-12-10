Sljedeća godina trebala bi biti prilično zanimljiva za Apple i sve obožavatelje telefona ova kompanije. Već početkom godine možemo očekivati novu generaciju jeftinijeg telefona (vjerojatno iPhone 17e), no ono najbolje stiže u rujnu. Prema brojnim dosadašnjim glasinama, tada bi Apple napokon trebao predstaviti svoj prvi preklopni telefon o kojem mediji govore kao o iPhoneu Fold.

O ovom smo telefonu puno pisali proteklih mjeseci, no to nije jedini zanimljivi uređaj koji će kompanija predstaviti za deset mjeseci.

Za one koji takav tip uređaja s ekranom koji se otvara ne zanima ili ne žele potrošiti više od 2 tisuće dolara koliko iznosi očekivana cijena Folda, Apple priprema i svoje klasične telefone. Pored standardnih nadogradnji i poboljšanja - snažniji hardver, bolje kamere, možda napokon i neke bolje AI opcije, Apple za ovu generaciju priprema i jedan zanimljivi novitet, a to je prednja kameru koja će biti smještena ispod ekrana.

Neki su telefoni već imali takvu kameru

O tome se također govori već neko vrijeme, a ranije glasine govorile su kako u Appleu o tome razmišljaju za modele koje će predstaviti 2027. Nove glasine govore kako su u kompaniji već sada počeli s testiranjem takve kamere, što znači da bi ta opcija mogla biti dostupna već na uređajima koji će predstaviti u rujnu sljedeće godine, na generaciji iPhone 18.

Pri tome treba naglasiti kako trenutačno samo testiraju ovu opciju te da postoji mogućnost da neće biti zadovoljni s rezultatima testiranja pa bi njenu implementaciju u same uređaje mogli odgoditi.

Kada, odnosno ako predstavi prednju kameru ispod ekrana, Apple neće biti prvi koji je to napravio te su neke kompanije poput npr. Samsunga već predstavile telefone s kamerom ispod glavnog ekrana, no pokazalo se kako njihova kvaliteta, odnosno kvaliteta snimaka s takvom kamerom nije na zadovoljavajućoj razini. Zbog toga do sada nismo vidjeli više telefona s takvim kamerama, no čini se kako bi se situacija tijekom sljedećih godina mogla promijeniti.

Novi trend?

Ako se kamera ispod ekrana iPhonea pokaže dovoljno kvalitetnom, Apple bi mogao pokrenuti novi trend na mobilnom tržištu jer nema sumnje kako će i druge mobilne kompanije požuriti kako bi kopirale tu opciju i implementirale je u svoje uređaje.

Podsjetimo, govorilo se kako će Apple s modelom Air također pokrenuti novi trend na ovom tržištu te su, nakon predstavljanja najtanjeg iPhonea te Samsungova tankog Edgea, i brojne kineske kompanije krenule s razvojem sličnih uređaja. No kako se pokazalo da nema previše interesa za modelom Air, tako su i Kinezi promijenili mišljenje i strategiju i odustali od tankih telefona. Postoji mogućnost kako bi resurse koje su ulagali u tanke telefone, osim u AI opcije, sada mogli prebaciti u razvoj kamera koje će smjestiti ispod ekrana na budućim modelima svojih telefona.

Izvor: Tech Radar