Vlasnici vozila Subaru iz SAD-a izvještavaju da im se tijekom vožnje prikazuju iznenadni oglasi na zaslonu infotainment sustava.

Jedan korisnik na Redditu rekao je da se oglas za SiriusXM pojavio dok je vozio brzinom od gotovo 90 km/h i da je umalo doživio nesreću zbog toga, prenosi portal Tech Radar. Taj je slučaj pokrenuo lančanu reakciju kritika.

Neki vozači tvrde da oglase uklone pritiskom na gumb "nemoj više prikazivati" (engl. do not show again), dok drugi navode da se oglasi vraćaju jednom ili dvaput tjedno, iznenadno ih uznemirivši. To me stvarno razbjesni kad mi se dogodilo, isto tako i dok sam vozio, napisao je drugi korisnik Reddita u komentaru.

Na upit portala The Autopian, proizvođač je odgovorio da je prvi put čuju za bilo kakav problem te vrste i da do sada nisu zaprimili izravne prigovore od kupaca.

Ovaj je slučaj izazvao usporedbe sa sličnim kritikama upućenim Stellantisu, multinacionalnom koncernu u čijem su vlasništvu marke poput Jeepa, Chryslera, Rama i Fiata, radi automatskih oglasa u infotainment sustavima njihovih vozila.

Mnogi korisnici upozoravaju da takve reklame tijekom vožnje predstavljaju ozbiljnu smetnju i potencijalni sigurnosni rizik u prometu.