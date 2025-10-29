Odgovor što donosi budućnost za Teslu nitko nema, no ako pitate njena izvršnog direktora Elona Muska, najbolje tek dolazi. Njena tržišna vrijednost i sada je iznimno velika te iznosi nešto manje od 1,5 bilijuna dolara, što je cifra kojoj se niti jedan proizvođač automobila ne može približiti. Prema Muskovoj viziji, ta bi vrijednost u budućnosti mogla značajno porasti, a zanimljivo je kako on ne misli da će Teslini električni automobili doprinijeti tom rastu.

Kao ključ budućnosti, on vidi robotaksije te - robote. Prije nekoliko godina kompanija je predstavila robota Optimus, a usprkos izazovima u proizvodnji, vjeruje kako će sljedećih godina takvi humanoidni roboti biti u brojnim kućanstvima, obavljati kućanske poslove, ići u šoping i slično.

Fokus je na robotima, a što je s automobilima?

No ako će fokus biti na robotima i robotaksijima, pitanje je što će biti s Teslinim električnim vozilima, kakva je njihova budućnost.

O toj budućnosti Tesle nedavno je govorio bivši izvršni direktor Stellantisa Carlos Tavares. Prema njemu, ne samo da bi tijekom sljedećih godina Tesla mogla u potpunosti napustiti automobilsku industriju, već bi mogla i - nestati. U intervjuu koji je dao za francuski listi Les Echos, Tavares kaže kako ne treba isključiti mogućnost da će Elon Musk u jednom trenutku odlučiti napustiti automobilsku industriju i fokusirati se na neke totalno druge stvari. Spomenuo je upravo humanoidne robote, ali i SpaceX te, naravno, umjetnu inteligenciju.

Tavares kaže kako je Tesla već sada pod pritiskom konkurencije, prvenstveno kineskih proizvođača automobila poput BYD-a koji je ranije ove godine prestigao Teslu kao najveći igrač na globalnom tržištu električnih vozila. Ako se taj pritisak nastavi i Tesla bude gubila sve veći udio na tržištu, Tavares ne isključuje mogućnost da bi Musk jednostavno mogao okrenuti leđa automobilima i okrenuti se drugim industrijama koje imaju veći potencijal i mogućnosti.

Kolosalan pad

Ako BYD nastavi konkurirati Tesli s, kako je to rekao Tavares, cjenovno povoljnijim i učinkovitijim vozilima, to bi se moglo osjetiti i na burzi, odnosno na cijeni dionice. Prema Tavaresu, takav bi pad Tesle na burzi mogao biti “kolosalan” čisto iz razloga što je sada njena tržišna vrijednost tako velika. Nisam siguran hoće li Tesla i dalje postojati za 10 godina. To je inovativna tvrtka, ali će ih po učinkovitosti nadmašiti BYD, komentirao je Tavares.

Iako su BYD, kao i druge kineske kompanije, sve popularnije među vozačima, prvenstveno zbog spomenute kombinacije cijene i naprednih opcija, teško je povjerovati kako bi njihov daljnji uspon značio kraj za Teslu i njihova vozila.

S druge strane, treba imati na umu kako je i sam Musk više puta komentirao kako je budućnost Tesle u drugim stvarima, a ne u automobilima (zbog toga je odustao i od Modela 2 koji je navodno trebao stajati oko 25 tisuća dolara), tako da ipak postoji mogućnost da bi budućnost Tesle mogla biti vezana prvenstveno uz robotiku i vjerojatno robotaksije, dok bi prodaja samih električnih vozila bila u nekom trećem planu.

