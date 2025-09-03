Cijena dionice Tesle u posljednjih godinu dana prilično varira. Dok je u travnju prošle godine ona iznosila manje od 150 dolara po dionici, nakon što je Trump izabran za predsjednika ta je cijena katapultirana na više od 420 dolara, da bi nakon toga krenuo novi pad vrijednosti pa razdoblje relativne stabilizacije. Trenutačno cijena iznosi 330 dolara, dok je tržišna vrijednost nešto veća od bilijun dolara.

Brojni su razlozi koji su utjecali na takve velike uspone i padove - od Muskove podrške Trumpu i kontroverznih odluka vezanih uz DODGE preko svađe s američkim predsjednikom pa do snažne konkurencije kineskih kompanija na tržištu električnih vozila.

Šef Tesle više je puta naglasio kako sama prodaja njihovih automobila nije ključna za budućnost tvrtke te da ona ovisi o dvije stvari. Jedna je autonomija, a druga je robotika. Musk je još sredinom prošle godine rekao kako će, na krilima robota Optimus vrijednost tvrtke jednom mogla doseći nevjerojatnih 25 bilijuna dolara, a ovaj tjedan je na svojoj društvenoj mreži ponovno objasnio kakva su dugoročna očekivanja od Optimusa.

Tesla postaje prvenstveno - robotska kompanija

Prema njemu, oko 80 posto vrijednosti Tesle dolazit će upravo od robota Optimus, što znači da će udio robotaksija i samih automobila u ukupnoj vrijednosti kompanije biti prilično mali. Tesla će po tome postati prvenstveno robotska kompanija.

Those are the biggest factors.



~80% of Tesla’s value will be Optimus. — Elon Musk (@elonmusk) September 1, 2025

Dio analitičara na ove Muskove komentare gleda kao na njegov pokušaj uvjeravanja investitora da zažmire na trenutačno stanje na tržištu na kojem je situacija za Teslu prilično izazovna, nakon što su sve donedavno bili potpuno dominantni.

Musk, a s njim će se složiti i brojni tehnološki stručnjaci, vjeruje kako su umjetna inteligencija i robotika, odnosno humanoidni roboti tehnologije budućnosti. Važno je napomenuti kako je Tesla daleko najbolja na svijetu u umjetnoj inteligenciji u stvarnom svijetu, komentirao je Musk nedavno tijekom razgovora s analitičarima

Ipak, kako podsjećaju na CNBC-u, situacija na ključnim tržištima za Teslu razlikuje se od Muskova optimističnog razmišljanja. Naime, na polju robotaksija značajno zaostaju za Waymom u SAD-u i Baiduovim Apollom Go u Kini, dok su na tržištu robotike ispred njih tvrtke poput kineskog Unitreeja, zatim Boston Dynamicsa, Agility Roboticsa itd.