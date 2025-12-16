Sljedećih nekoliko godina na cestama diljem svijeta možemo očekivati sve veći broj automobila kojima će u potpunosti upravljati računala. U SAD-u imamo Waymo koji se širi velikom brzinom, a veliki korak prema potpuno autonomnom servisu napravila je i Tesla. Njihovi robotaksiji već prevoze ljude u Austinu, pri čemu se u vozilima i dalje nalazi sigurnosni vozač, no Musk je počeo i s testovima automobila u kojima su prednja sjedala prazna i nema mogućnosti ispravke pogreške.

Robotaksiji već neko vrijeme voze i cestama kineskih gradova, uskoro će se u njima voziti i stanovnici Londona, a kako je nedavno najavio Mate Rimac, automobili budućnosti za nekoliko mjeseci stižu i na zagrebačke ceste.

Projekt Gen.Urban

Planove na ovom tržištu ima i Volkswagen, njemački automobilski div koji je na cestama Wolfsburga pokrenuo istraživački projekt Gen.Urban koji uključuje autonomno vozilo u kojem nema upravljača, niti pedala za gas i kočnicu. Dok je većini kompanija u prvom planu tehnologija, odnosno snalaženje autonomnih vozila na cestama koje dijele s ljudskim vozačima, Volkswagen s ovim projektom ima drugačiji plan.

Naime, žele ispitati kako se ljudi osjećaju tijekom vožnje u vozilima kojima upravlja tehnologija u stvarnom okruženju, odnosno u stvarnom prometu, a ne na nekom testnom poligonu. Projektom se želi dobiti odgovor o tome kako ljudi provode vrijeme u samovozećim automobilima - što rade te osjećaju li se ugodno tijekom vožnje.

Ključ pozitivnog korisničkog iskustva je gradnja povjerenja - kroz smislenu interakciju, opuštenu atmosferu i inteligentne sustave pomoći koji precizno odgovaraju na potrebe putnika, komentirao je voditelj inovacija Volkswagen grupe dr. Nikolai Ardey. Naglasio je kako je konačan cilj da tehnologija odgovara ljudima, a ne da bude obrnuto, odnosno da se ljudi moraju prilagođavati tehnologiji.

Upravljanje - joystickom

Tijekom ovog testiranja, u automobilima se voze samo zaposlenici VW grupe, a iako Gen.Urban vozilo zaista nema volana, niti papučica za gas i kočnicu, ta vozila u biti nisu u potpunosti autonomna. Naime, u njima se nalazi sigurnosni vozač koji treba reagirati u slučaju problema. On, dakle, ne može preuzeti volan i zakočiti u klasičnom smislu, no u vozilu su nalazi poseban joystick prilagođen upravljanju automobilom. Osjećaj će biti kao da vozač igra neku videoigru, no on će sudjelovati u stvarnom prometu u kojem greške i propusti mogu biti kobni pa čak i smrtonosni tako da vožnji treba pristupiti maksimalno ozbiljno.

Ako se ovaj projekt pokaže uspješnim, VW bi mogao krajem prvog kvartala sljedeće godine proširiti svoju bazu korisnika, odnosno putnika u automobilu.

Izvor: Electrek

