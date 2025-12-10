Približava se rijetka totalna pomrčina Sunca, koja će svojom iznimnom duljinom nadmašiti dosadašnje pomrčine Sunca te pomrčinu koja će se dogoditi 2026. godine. Pomrčina iz travnja 2024. godine, vidljiva iznad Sjeverne Amerike, trajala je 4 minute i 28 sekundi, dok će ona koja će u kolovozu 2026. godine zahvatiti Španjolsku, potrajati tek 1 minutu i 43 sekunde. Obje će ih zasjeniti događaj koji slijedi 2027. godine.

Egipat će biti u središtu događaja

NASA-in kalendar pomrčina navodi 2. kolovoza 2027. godine kao datum najdulje totalne pomrčine Sunca u posljednjih stotinu godina. Njezina faza totaliteta potrajat će 6 minuta i 23 sekunde te će u Mjesečevu sjenu smjestiti dijelove Europe, sjeverne Afrike i Bliskog istoka.

Prema NASA-inim kartama, putanja počinje u Maroku i južnoj Španjolskoj, nastavlja se kroz Alžir, Tunis, Libiju, Egipat i Saudijsku Arabiju, a završava iznad Jemena i obale Somalije. Najdulje razdoblje tame zabilježit će se u Egiptu, osobito u gradovima Luxor i Asuan na jugu Egipta, prenosi portal Wired.

Unatoč čestim teorijama zavjere koje prate svaku pomrčinu, one ne utječu na zdravlje niti mijenjaju fizička svojstva našeg planeta. Riječ je o prirodnoj i predvidljivoj astronomskoj pojavi koja proizlazi iz poravnanja Sunca, Mjeseca i Zemlje. Slične pojave bilježe se i na Marsu te na samom Mjesecu, kada površinu našeg prirodnog satelita prekriva Zemljina sjena.

Ostale duge pomrčine Sunca u 21. stoljeću

NASA navodi i druge dugotrajne pomrčine koje će se dogoditi tijekom tekućeg stoljeća. Ovo je njihov kronološki redoslijed: