Američki tenkovi Abrams uskoro bi mogli dobiti sposobnosti koje dosad nisu bile povezivane s njihovim djelovanjem. Američka obrambena tvrtka General Dynamics Land Systems (GDLS), potaknuta uspjehom početnih testova, otkriva nove informacije o svojem sustavu PERCH (Precision Effects & Reconnaissance, Canister-Housed), koji u američke najbolje tenkove uvodi leteće streljivo Switchblade.

GDLS je objavio fotografiju koja prikazuje lansiranje letećeg streljiva Switchblade iz skočnog kontejnera postavljenog na kupolu tenka M1A2 Abrams, na mjestu uobičajene kutije za opremu punjača. Otkrivanje navedene fotografije nadovezuje se na raniju demonstraciju sustava PERCH na inačici tenka M1A2 Abrams SEPv3, najnovijem modelu u uporabi američke vojske, piše portal The War Zone. Prema podacima GDLS-a, lanser može nositi tri Switchblade 300 i jedno Switchblade 600 leteće streljivo, a potvrđena je i mogućnost ugradnje na američka borbena vozila Stryker 8×8.

NEWS 📢: General Dynamics Land Systems and @aerovironment successfully demonstrate PERCH loitering munitions launcher



Full release: https://t.co/Ci0WhXcOdd#ThePowerToWin pic.twitter.com/kGdWEqi5ld — General Dynamics Land Systems (@GD_LandSystems) December 5, 2025

PERCH je modularni sustav koji su zajednički razvili GDLS i američka tvrtka AeroVironment, proizvođač sustava Switchblade. Obje su ga tvrtke prikazale na vojnom događaju Machine Assisted Rugged Sapper (MARS), održanom u listopadu u američkoj saveznoj državi Teksas.

Tijekom navedenog vojnog događaja sustavom se upravljalo putem tablet računala, dok GDLS navodi da će buduće inačice biti potpuno povezane s postojećim računalnim sustavima u vojnim vozilima. Demonstracije su pokazale kako leteće streljivo može pridonijeti probijanju neprijateljskih linija izviđanjem na velikoj udaljenosti i ciljanjem izvan vidnog polja vojnog vozila.

PERCH omogućuje postrojbama da rasporede leteće streljivo Switchblade iznimno daleko na bojištu, a da pritom ostanu zaklonjene i prikrivene.Uočili smo veliko zanimanje američke vojske za ovaj gotov, djelotvoran koncept i radujemo se budućim demonstracijama, objasnio je u priopćenju Jim Pasquarette, potpredsjednik za strategiju i poslovni razvoj u GDLS-u, piše The War Zone.

Switchblade 300 i Switchblade 600, koji se intenzivno koriste i u Ukrajini, omogućuju izviđanje i precizne napade, uključujući djelovanje izvan vidnog polja operatera na bojnom polju. Njihova ugradnja američkim tenkovima daje vlastitu sposobnost nadzora i neizravnog djelovanja s položaja koji su zaštićeni.

GDLS je za portal Janes potvrdio da je u pregovorima s američkom vojskom o ispitivanju poboljšane varijante PERCH-a s jednostavnijim postupkom punjenja. Ako bude prihvaćen, sustav će biti ugrađen u tenk Abrams tijekom vojne vježbe Pegasus Forge krajem 2026. godine.