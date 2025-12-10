Roditelji godinama gunđaju i nezadovoljni su jer njihova djeca previše koriste tehnologiju. Ne mogu živjeti bez ekrana, društvenih mreža, a čini se kako više ne mogu niti razmišljati svojom glavom jer za svaku veću odluku danas prvo konzultiraju ChatGPT ili neki drugi AI alat.

No problem nije samo u djeci, već i u roditeljima. I oni često provode previše vremena s tehnologijom te dio njih, umjesto da provode vrijeme sa svojom djecom, više interesa pokazuju za onim što se pokazuje na ekranu pametnog telefona. Također, dijelu njih su AI asistenti također postali nezaobilazni dio života te se s njima savjetuju oko svega i svačega.

Dok nam u brojnim situacijama zaista mogu pomoći, skratiti vrijeme pretraživanja interneta i u par sekundi dati nam odgovore koje tražimo, čini se kako niti odrasli bez ChatGPT-a više ne mogu obaviti niti neke banalne stvari, a kamoli biti spremni za neke veće životne izazove poput - odgajanja djece.

Loše se osjeća

Gostujući u emisiji kod Jimmyja Fallona, Sam Altman je govorio o odgoju djece u doba umjetne inteligencije te je rekao kako ne može zamisliti da mora odgajati svoje novorođenče bez pomoći ChatGPT-a. Iako mu je jasno kako su to ljudi radili i prije bez problema, njemu se sada to čini nemoguće, iako je priznao kako se “loše osjeća” jer razgovara s tehnologijom o nekim banalnim pitanjima. Npr. spomenuo je kako je upitao ChatGPT o tome zašto njegovo dijete baca pizzu na pod i smije se tome. Također, spomenuo je i situaciju u kojoj je, nakon što je na jednom partiju razgovarao s roditeljima čija je beba malo naprednija, odmah otišao u WC i upitao ChatGPT treba li sutra ujutro odmah otići pedijatru na pregled. Odgovor je, jasno, bio negativan.

S vremenom je postignut veliki napredak s umjetnom inteligencijom i chatbotovima, no oni i dalje mogu izmišljati i halucinirati pa uvijek treba biti oprezan kad od AI-a tražite savjet o odgoju djece, a pogotovo kada pitate neke informacije o bolestima, lijekovima i slično.

Altman je u jednom ranijem intervjuu govorio i o odrastanju djece u vrijeme umjetne inteligencije te je komentirao kako je svjestan da njegovo dijete nikada neće biti pametnije od AI-a. Djeca u budućnosti znat će jedino za svijet u kojem postoji umjetna inteligencija, komentirao je tada.

No kako će izgledati takav svijet, nitko ne zna. Hoće li to biti svijet u kojem će tehnologija uzeti ljudima poslove pa će zavladati siromaštvo i nezadovoljstvo ili ćemo u tom svijetu zahvaljujući tehnologiju živjeti zdravije i duže i raditi samo stvari koje želimo, vrijeme će pokazati. Ono što je već sad sigurno je da ćemo s vremenom biti sve ovisniji o umjetnoj inteligenciji i bit će zanimljivo vidjeti kako će ta ovisnost o tehnologiju utjecati na buduće generacije.

Izvor: Business Insider