Digitalna ravnoteža kreće od roditelja, njihov odnos prema ekranima određuje koliko su dostupni djeci i kakav im primjer daju, jedna je od poruka konferencije 'Roditeljstvo i digitalna ravnoteža - politike po mjeri djece i roditelja', održana u srijedu u organizaciji udruge Roda.

Konferencija je organizirana u okviru projekta "Moderni izazovi roditeljstva" tijekom kojeg je prošle godine provedena velika anketa među roditeljima diljem Hrvatske.

U njoj su digitalna ravnoteža, odnosno potreba za kontrolom, kao i mentalno zdravlje vezano uz digitalni svijet, bili prepoznati kao vrlo velike teme i preokupacije roditelja, istaknula je Bojana Šantić iz udruge Roditelji u akciji (Roda) te predstavila tri poruke današnje konferencije.

Digitalni svijet i digitalna ravnoteža nisu pitanje samo djeteta, prva je poruka.

Zaista se trebamo zapitati, pogledati u ogledalo i reći da je digitalna ravnoteža prvenstveno pitanje roditelja - koliko roditelj provodi vremena pred ekranom, koliko je roditelj dostupan djetetu za komunikaciju i koliko smo i mi izgubili kontrolu nad vlastitim digitalnim navikama, rekla je.

Druga poruka je da digitalni svijet sam po sebi nije loš, ali da bi bio siguran društvo ga treba regulirati, postaviti jasne granice i omogućiti djetetu da u njega ulazi sigurno te da ima razvijene kompetencije koje mu omogućuju prepoznavanje potencijalnih opasnosti.

Kao treću poruku Šantić je istaknula nužnost prilagodbe roditelja. Djeca danas više komuniciraju s umjetnom inteligencijom nego s roditeljima i ključno da se upravo roditelji prilagode tom novom okruženju i aktivno ih vode, upozorila je, umjesto da se fokusiraju samo na strah i zabrane.

Utjecaj lokalnih politika

U ovome trenutku skoro sve osnovne škole u Gradu Zagrebu imaju ograničenje upotrebe mobitela i iz onoga što nam škole same govore vidimo da su ishodi jako pozitivni, istaknuo je pročelnik Gradskog ureda za obrazovanje, sport i mlade Grada Zagreba Luka Juroš.

Djeca se više druže, aktivnija su, rekao je i naveo da su se neki slučajevi zlouporabe tehnologije za neovlašteno snimanje i cyber-bullying smanjili.

"Srećom da je mozak plastičan"