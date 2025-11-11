Problem dječje ovisnosti o pametnim telefonima dobro je poznat. Mladi provode previše vremena na telefonima, na početku s nekakvim crtićima na YouTubeu, a kada su malo stariji, na društvenim mrežama. Od malih nogu okruženi su s ekranima, no kako upozorava psihologinja Jean Twenge, problem ne stvaraju samo telefoni u njihovim rukama, već i mobiteli u rukama njihovih roditelja.

Na temelju bogatog iskustva i rada s mladima ona je nedavno objavili knjigu o savjetima za odgoj djece u digitalnom i tehnološkom svijetu, a među inim, jedan od savjeta koji ima za roditelje jest da oni prvi smanje vrijeme koje provode s ekranima u ruci dok su njihova djeca u blizini.

Za početak - budite primjer

Ako ne želite da vaša djeca gledaju u ekrane za stolom dok večerate, niti vi ne biste trebali vaditi telefon za stolom, objasnila je.

S obzirom na to da su pametni telefoni postali neizbježan alat koji nam je neophodan ne samo za posao, već i za npr. plaćanje računa, naručivanje namirnica, dogovaranje posjeta doktoru i slično, jasno je kako ih ponekad ili često moramo koristiti i pred djecom. No tajna je u - umjerenosti. Ako ne pretjerujete s telefonima pred najmlađima i to će pomoći u stvaranju pametnih tehnoloških navika i za vašu djecu, komentirala je. A to vrijeme koje roditelji, kao i djeca ne provode za ekranima, može pomoći u stvaranju zdravijih navika - bilo da riječ o obiteljskom druženju, vremenu provedenom s prijateljima, čitanju, vježbanju ili spavanju.

Ima i savjete za roditelje kako bi i oni mogli bolje upravljati svojim vremenom koje provode s ekranima. Svaki put kada dobiju neku obavijest, trebali bi se zapitati može li odgovor na tu obavijest, poruku ili mail - pričekati. Ako nije nešto hitno, nemojte odgovoriti pred svojom djecom, već to vrijeme posvetite njima, a odgovorite naknadno.

A ako je zaista riječ o nečem važnom i morate uzeti telefon u ruke, onda se savjetuje da djeci to i objasnite - recite im kako je stvar posla i da morate određenoj osobi poslati mail ili poruku, nakon čega odložite telefon. Prema Twenge, kada izvadite telefon dok se nalazite u društvu, time ljudima u okruženju, uključujući i vašu djecu poručujete da vam nisu važni poput mobitela. To je pogotovo teško za djecu koja žele puno pozornost roditelja, objašnjava ova psihologinja podsjećajući na istraživanja koja su pokazala da zbog mobitela roditelji i djeca mogu osjećati manju međusobnu povezanost.

Vrijeme na telefonu provedite - korisno

Još jedna stvar na koju je upozorila, a koja se u biti može odnositi na sve, a ne samo na roditelje i djecu jest da, ako već provodite vrijeme na nekom uređaju, pobrinite se da to vrijeme bude - korisno. Fokusirajte se na kvalitetu sadržaja kojem pristupate, a ne na neko beskrajno i besciljno skrolanje društvenim mrežama te svakako vodite računa da to ne utječe na vaše fizičko zdravlje i spavanje, kao i na odnose s obitelji i prijateljima.

Također, još jedna stvar na koju stručnjaci često upozoravaju jest da nije dobro držati telefone pored kreveta. Ako su u blizini, velika je vjerojatnost da će ih ljudi i koristiti, što se može odužiti i, naravno, negativno djelovati na vrijeme i kvalitetu spavanja. Isto vrijedi i za odrasle i djecu.

Još jedan savjet odnosi se i na stvaranje mjesta u kućanstvo koje će biti slobodno od uređaja i na kojem će se svi moći biti slobodno od ekrana i posvetiti se drugim stvarima.

Izvor: Npr.org