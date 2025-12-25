Obzirom da rat u Ukrajini ne pokazuje znakove posustajanja, ukrajinsko je vojno zapovjedništvo službeno odobrilo autonomnog kopnenog robota prilagođenog za uporabu razornih bacača granata, potvrdio je proizvođač tog robotskog sustav DevDroid.

Kopneni dronovi ili bespilotne kopnene platforme postaju sve važniji borbeni segment za zemlju s manjim vojnim snagama od suparničke. Ti sustavi obavljaju razne zadatke, uključujući gađanje ruskih položaja, aktiviranje eksploziva i evakuaciju ranjenih. DevDroid je istaknuo da navedeno odobrenje ukrajinske vojske predstavlja prvi put da je sustav prilagođen tim specifičnim bacačima službeno i autoriziran za uporabu na bojnom polju, prenosi Portal Business Insider.

U objavi na LinkedInu, DevDroid je naveo da je njihov Droid NW 40 prvi kodificirani izviđačko-napadački kopneni dron, koji može koristiti američki bacač granata Mk-19 kalibra 40 mm i ukrajinski automatski bacač granata AGL-53. Američki Mk-19 već desetljećima je temelj naoružanja za vojske NATO saveza, dok je AGL-53 odobren od strane ukrajinskog vojnog zapovjedništva 2025. godine. DevDroid je dodao da kodifikacija osigurava da je robot odobren za službu u ukrajinskim ružanim snagama te da udovoljava NATO standardima.

Droid NW 40 može djelovati protiv ljudstva i lakih oklopnih vozila na udaljenosti do 1,4 kilometra, a daljinsko upravljanje omogućuje vojnicima da ostanu zaštićeni. Iako su kopneni roboti već koristili bacače granata u Ukrajini, čini se da je ovo prvi službeno odobren sustav posebno dizajniran za te bacače.

Oleksandr Jabčanka, voditelj robotskih sustava ukrajinskog bataljuna "Da Vinci Wolves", rekao je za Business Insider da njegova jedinica ima “sjajne” daljinski upravljane oružne stanice, koje omogućuju ugradnju bacača Mk-19 na neke kopnene robote. Naglasio je da su sustavi modularni, što vojnicima omogućuje zamjenu oružja poput strojnica ili bacača granata uz održavanje sigurnosti u operacijama.

Inovacije na ukrajinskim bojištima brzo napreduju, a proizvođači i vojnici neprestano usavršavaju novu i postojeću tehnologiju. Kopneni roboti i dalje čine mali dio upotrebe dronova, s manje od 0,66 posto misija u studenom, prema ukrajinskom vrhovnom zapovjedniku Oleksandru Sirskom.

Ipak, DevDroid ističe da njihovi roboti omogućuju izvođenje složenih borbenih misija s udaljenosti i minimaliziranje rizika za ljudstvo. Ukrajinske jedinice već su koristile robote poput DevDroid TW 12.7 za držanje položaja 45 dana, pokazujući rastuću ulogu tih sustava na bojištu.