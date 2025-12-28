Svatko je barem jednom donio nekakvu novogodišnju odluku u kojoj je odluka bila promijeniti nešto ili napraviti nešto novo. No, večina takvih novogodišnjih odluka iščezne praktički već u siječnju. Britanski stručnjaci savjetuju strateški pristup donošenju novogodišnjih odluka, kako bi se one u 2026. godini i ostvarile.

Postavite realne ciljeve

Ambiciozne odluke poput “smršaviti ću” ili “promijenit ću karijeru” stvaraju pritisak, a ne plan za djelovanje, kaže za BBC News dr. Claire Kaye, bivša liječnica opće prakse i trenerica samopouzdanja. Odluke često ne uspiju jer su nejasne, nerealne i preširoke, kaže ona.

Kaye preporučuje da razmislite što vas trenutno puni energijom, a što iscrpljuje. Kada shvatite što želite više, a ne samo od čega želite pobjeći, promjena postaje mnogo održivija, ističe ona. Ciljevi trebaju biti usmjereni na iskustva, a ne na rigidne ciljeve.

Odluka „Smršaviti ću“ se može preformulirati i kao Želim se osjećati energičnije i ugodnije u svom tijelu i razumjeti što mi pomaže da se tako osjećam, dok promjena karijere može glasiti, Želim istražiti koji rad mi daje energiju i smisao te identificirati jedan mali korak prema više toga, pojašnjava Kaye.

Dvije riječi koje treba izbjegavati

Britanska psihologinja Kimberley Wilson upozorava na riječi poput "uvijek" ili "nikada", jer stvaraju mentalitet "sve ili ništa". Klasičan primjer je dijeta ili vježbanje i ljudi misle da ako pogriješe jedan dan, cijela stvar je besmislena, kaže ona za BBC-ov podcast What’s Up Doc.

Fleksibilan riječnik može pomoći u tome, primjerice u formulaciji Želim eksperimentirati s…, Želim stvoriti više prostora za… ili Učim što mi odgovara kada…, kaže Wilson.

Očekujte padove

Planovi često ne uspijevaju jer su namijenjeni samo "najboljem sebi", kaže Wilson. Neočekivane okolnosti, poput kasnih večeri ili stresnih radnih dana, mogu pokvariti namjere. Upornost je ovdje važnija od postizanja savršenstva.

Cilj nije biti savršen, nego izbjeći da jedan trenutak preraste u potpuno odustajanje od plana, kaže Kaye. Svaki dan treba smatrati novim početkom, a ne čekati sljedeći tjedan.

Povežite navike

Karijerna trenerica Emma Jefferys preporučuje spajanje navika, povezivanje novih ponašanja s već postojećim rutinama. Nakon što operem zube, napravim deset sklekova. Nakon što natočim vino, pišem deset minuta, objašnjava ona za BBC News. Prilagođavanje okoline svojim ciljevima može dodatno pomoći, primjerice držanje knjige na jastuku potiče noćno čitanje.

Povežite ciljeve s pozitivnim iskustvima

Jasan i uzbudljiv cilj, bilo da je riječ o putovanju ili fondu za hitne slučajeve, čini štednju smislenom, a ne ograničavajućom, kaže pak za BBC News Tom Francis, financijski stručnjak iz britanske tvrtke za osobno financijsko planiranje, savjetovanje i podršku Octopus Money.

Usredotočite se na dva ili tri prioriteta. Primjerice, štedjeti 100 eura mjesečno za putovanje od 1.370 eura je izvedivije nego pokušavati potpuno preurediti kućni proračun. Prilagodba financijskih doprinosa zbog neočekivanih troškova i dalje održava dobru naviku. Smanjenje mjesečne štednje s 88 € na 18 €, na primjer, i dalje znači da napredujete, a najvažnije je održavati naviku, kaže na kraju Francis.