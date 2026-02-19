Ford želi imati puno veću ulogu na tržištu električnih vozila te su najavili velike promjene u načinu dizajniranja svojih automobila kako bi smanjili troškove proizvodnje. Cilj je smanjiti cijenu električnih automobila kako bi bila usporediva s cijenom benzinaca, a da bi u tome uspjeli, potrebna je potpuna promjena strategije. Nova će strategija, pored promjene samog dizajna, uključivati i smanjenje veličine baterijskih paketa, ali i dramatično smanjenje količine žica i kabela u vozilima.

U fokusu nove strategije sada nije maksimiziranje kapaciteta baterije, već poboljšanje općenite učinkovitosti i strukture troškova.

Kako naglašavaju na Digital Trendsu, baterije se odnose na čak 40 posto troškova električnih vozila te značajno doprinose težini automobila. Zato iz ove tvrtke vjeruju kako odgovor na razvoj cjenovno povoljnijih električnih vozila nije u dodavanju baterijskog kapaciteta.

Universal Electric Vehicle platforma

Kako bi u tome uspjeli iz Forda su najavili razvoj nove platforme nazvane UEV (Universal Electric Vehicle) koja će prioritet staviti na učinkovitost na svakoj razini. Konkretno, smanjuje se broj dijelova vozila, pojednostavljuje električna arhitektura te uklanja više od tisuću metara ožičenja u vozilima. Time se ne samo smanjuje masa vozila, već se smanjuju i troškovi materijala i proizvodnje. Također, namjeravaju poboljšati i upravljanje energijom, kao i aerodinamiku, dok će u isto vrijeme smanjiti masu vozila.

Sve ove promjene trebale bi na kraju rezultirati električnim automobilima koji će biti jeftiniji i lakši, ali će čak i s manjim baterijama zadržati konkurentan doseg. Dakle, riječ je o potpuno novom pristupu elektrifikaciji koji bi im se, barem se tako nadaju u ovoj kompaniji, trebao dugoročno isplatiti jer će rezultirati nižom cijenom bez žrtvovanja performansi.

Prvo vozilo napravljeno primjenom nove strategije trebao bi biti električni pickup. Njegova cijena, kako su još ranije najavili iz Forda, trebala bi iznositi oko 30 tisuća dolara, što znači da bi to vozilo trebalo konkurirati tradicionalnim pickupovima s benzinskim motorima. Kako će izgledati taj pickup, kakve će biti njegove performanse i konačna cijena, trebali bi saznati već sljedeće godine.