Kutinska Petrokemija izvijestila je u četvrtak da je zbog sigurnosnog incidenta u dijelu informacijskog sustava došlo do poteškoća u komunikaciji i poslovanju, no proizvodni procesi odvijaju se neometano.
Iz kompanije navode kako su odmah aktivirani sigurnosni protokoli te su angažirani vanjski stručnjaci radi analize i otklanjanja problema. Dodaju da situacija ne utječe na proizvodnju niti na kvalitetu usluga.
Petrokemija zasad ne može procijeniti kada će informacijski sustav u potpunosti biti obnovljen, ali poručuje da će javnost pravodobno obavještavati o daljnjim koracima.
