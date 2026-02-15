Humanoidni roboti iz dana u dan sve su bolji i imaju sve više mogućnosti kojima mogu gotovo parirati ljudima.

I dok još uvijek čekamo robote koji će umjesto nas obavljati mrske kućanske poslove ili odlaziti u trgovinu po namirnice, u Kini testiraju granice robotskih sposobnosti.

Tako smo već mogli vidjeti robote koji trče, igraju nogomet, plešu ili pokazuju svoje znanje borilačkih vještina (neki uspješnije, neki baš i ne).

No, u Kini su otišli korak dalje i robotu koji je već svladao borilačke vještine u ruke dali - mač.

Robot, kojem su kineski mediji nadjenuli ime "Linghu Chong" u ruke je uhvatio tradicionalni kineski mač i pokazao svoje sposobnosti. Njegovi developeri kažu da je pokazao sposobnosti iz izmišljene borilačke tehnike "dugu devet mačeva", koja se pojavljuje u romanima Jin Yonga.

Video, koji je kao čestitku uoči kineske Nove godine podijelio proizvođač robota Robotera, prikazuje zavidne mogućnosti robota u baratanju mačem. Ne samo da je izgledao uvjerljivo, već je s mačem i skako, okretao se i radio salta, bez ikakvih problema.

Iako izgleda impresivno, iz Robotere ističu kako ljudi još uvijek imaju bolje pokrete kad je riječ o borbi od robota. Koliko dugo će to tako ostati, teško je predvidjeti.