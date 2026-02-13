Kanada je još u šoku nakon pokolja koji je 18-godišnja Jesse Van Rootselaar napravila u srednjoj školi Tumbler Ridge, a u kojem je smrtno stradalo 9 osoba, uključujući i samu napadačicu. Posljednjih dana na mreži su objavljene različite informacije o Van Rootselaar, uključujući i one kako je u njenoj kući policija više puta intervenirala zbog problema povezanih s mentalnim zdravljem te kako je ranije imala dozvolu za nošenje oružja.

Sada su se pojavile i informacije kako je ona bila aktivna i na Robloxu na kojem je čak kreirala i vlastitu igru. Ta igra, nakon njenog krvavog pohoda, sada pogotovo izgleda prilično zastrašujuće. Naime, riječ je o igri koja simulira masovnu pucnjavu u trgovačkom centru. Korisnici, a ne treba niti podsjećati kako je Roblox naročito popularan među maloljetnicima, u virtualnom trgovačkom centru mogu pronaći različite vrste oružja te s njim upucati druge korisnike.

Odmah reagirali iz Robloxa

Informacije o igri objavili su na stranici 404 Media s koje su kontaktirali Roblox i zatražili komentar, a iz ove tvrtke kažu kako su odmah reagirali kada su dobili informacije o igri i aktivnosti osumnjičene napadačice na platformi: Uklonili smo korisnički račun povezan s ovim užasnim incidentom, kao i sav sadržaj povezan s osumnjičenom. U potpunosti smo predani suradnji s tijelima kaznenog progona u njihovoj istrazi.

Objasnili su kako njena igra, srećom, ipak nije bila dostupna svima. Naime, Mall experience bio je dostupan samo putem posebne aplikacije za izradu igara koje koriste developeri (Roblox Studio) tako da nije imao puno pregleda.

Ova platforma koristi zaštitne mehanizme kako se neprikladan sadržaj ne bi prikazivao korisnicima, a ti mehanizmi uključuju kombinaciju alata baziranih na umjetnoj inteligenciji te njihovih stručnjaka za sigurnost. Taj mehanizam zaslužan je za pregled cjelokupnog sadržaja prije nego bude učitan na platformu, no kako su objasnili za spomenuti portal, naglašavaju kako “nijedan sustav nije savršen”. Oni će i dalje ostati “predani sigurnosti” i nastaviti jačati svoje zaštitne mehanizme.