Kako se Kina približava svom najdužem razdoblju praznika, počevši 15. veljače, njihova domaća AI industrija priprema val novih AI modela, koji će konkurirati DeepSeeku, AI modelu koji je podigao itekakvu prašinu u 2025. godini. Start-up iz Hangzhoua, koji je napravio Deepseek, potresao je globalno tehnološko tržište početkom 2025. niskotarifnim, otvorenim AI modelom, prisilivši industriju da se zamisli nad time što mogu postići tvrtke s ograničenim resursima.

Debi DeepSeek-a u siječnju 2025. godine izazvao je globalni tehnološki pad, smanjivši tržišnu vrijednost proizvođača AI čipova Nvidije za 551 milijardu eura u jednom danu. Od tada, njegovi niskotarifni modeli neprestano su nadmašivali konkurenciju, radeći po cijeni otprilike od šestine do četvrtine usporedivih američkih sustava, prema izvješću RAND-a o američko-kineskoj AI konkurenciji, piše agencija Reuters.

Rivali ulaze u fokus

Nakon DeepSeekova proboja, nekoliko kineskih tvrtki sada planira predstaviti AI modele prilagođene široj potrošačkoj upotrebi. Slijedeći DeepSeekov primjer, kineske tehnološke tvrtke sve više prihvaćaju modele otvorenog koda, smanjujući prepreke za globalne programere.

Zhipu AI predstavio je novi AI model u srijedu, tvrdeći da ima poboljšane sposobnosti kodiranja i mogućnost izvođenja dugotrajnih zadataka bez korisničkih uputa.

ByteDance je, pak, u četvrtak predstavio Seedance 2.0. Global Times ga opisuje kao sposobnog proizvoditi filmske blockbustere u nekoliko sekundi, prenosi agencija Reuters.

Očekuje se i nadogradnja Doubao-a, trenutno najpopularnije kineske AI aplikacije koja broji 155,2 milijuna tjedno aktivnih korisnika, prema QuestMobileu.

DeepSeek priprema svoj model sljedeće generacije V4, dok Alibaba planira seriju Qwen 3.5 s poboljšanim matematičkim razmišljanjem i sposobnostima kodiranja, izvijestio je prošlog mjeseca portal The Information. Podržavajući kod za Qwen 3.5 poslan je ranije ovog mjeseca na Hugging Face (međunarodna tehnološka platforma i zajednica za razvoj umjetne inteligencije), što nagovještava skoriji izlazak tog AI modela.

Ipak, nijedna od navedenih tvrtki nije dala formalni datum lansiranja niti komentar, ističe Reuters.

Dok se njegovi rivali okreću integraciji AI-ja u usluge za potrošače, DeepSeek ostaje fokusiran na istraživanje. Deepseekova matična tvrtka, High-Flyer, kvantitativni hedge fond, omogućuje tom startupu da prioritet daje napretku modela nad komercijalizacijom, izbjegavajući pritiske vanjskih investitora.