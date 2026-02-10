Elon Musk poručuje da je spreman propustiti svjetla globalne pozornice prvim povratkom čovjeka na Mjesec nakon NASA-inih misija Apolo, ako to ubrza ostvarenje jednog ambicioznijeg cilja, stvaranje trajne ljudske baze izvan Zemlje.

U objavi na platformi X u ponedjeljak, šef SpaceX-a umanjio je važnost toga tko će prvi ponovno sletjeti s ljudskom posadom na Mjesec. Ono što je doista važno za budućnost jest mogućnost slijetanja milijuna tona opreme i ljudi, kako bi se izgradio samoodrživi grad na Mjesecu. U tom smislu, možda smo zasad više kornjača nego zec, napisao je Musk te dodao da bi čestitao konkurentskom Blue Originu ako prvi sleti na Mjesec.

Ta je izjava bila odgovor na objavu Jeffa Bezosa na platformi X, u kojoj je šef Blue Origina podijelio crno-bijelu fotografiju kornjače.

Promjena strateškog fokusa

Nakon godina tijekom kojih je Mars bio u središtu SpaceX-ovih planova, Musk je u nedjelju rekao da je tvrtka sada preusmjerila fokus na Mjesec.

The Wall Street Journal izvijestio je proteklog petka da je SpaceX investitorima poručio kako cilja na ožujak 2027. za bespilotno slijetanje na Mjesec. Musk je pritom naveo i tehnička ograničenja, napisavši da će SpaceX nastaviti lansirati izravno sa Zemlje prema Marsu dok god je to moguće, umjesto s Mjeseca prema Marsu, dodavši kako je gorivo na Mjesecu razmjerno oskudno.

Suprotstavljene vizije

Musk je, podsjetimo, ranije odbacivao naglasak na Mjesec. Ne, idemo izravno na Mars. Mjesec je odvraćanje pažnje, rekao je u siječnju 2025. godine. Bezos, s druge strane, već dugo zagovara povratak na Mjesec. Otiđite živjeti na vrh Mount Everesta na godinu dana pa vidite sviđa li vam se, jer je to zeleni raj u usporedbi s Marsom, rekao je Bezos još 2019. godine, podsjeća portal Business Insider. Blue Origin je ranije naveo da im je cilj bio stići na Mjesec do 2023. godine, što više nego evidentno, nije ostvareno.

Niti NASA-i ne ide baš najbolje, kad je riječ o povratku na Mjesec. problemi sa SLS raketom i loša prognoza odgodili su lansiranje misije Artemis II za najranije ožujak, a ni to nije garancija da će tada i lansirati.