Povremeno se na internetu pojave određeni trendovi koji se u kratko vrijeme prošire društvenim mrežama i prihvati ih većina korisnika. Ako ste ovih dana barem na kratko pregledali objave na društvenim mrežama koje koristite, teško je da niste vidjeli karikature vaših prijatelja i poznanika koje su objavili na Facebooku, Muskovom X-u i drugim mrežama.

Riječ je o novom viralnom trendu u kojem korisnici upitaju ChatGPT da napravi karikaturu na temelju podataka koje zna o njima na temelju prijašnjih razgovora korisnika s tim AI alatom. Rezultati su prilično zanimljivi i zabavni, no neki su ostali prilično šokirani s rezultatom koji im je ChatGPT pokazao.

Pitanje privatnosti

S jedne strane mnogi su pohvalili umjetnu inteligenciju jer ih je prikazala prilično vjerno, no s druge strane neki su ostali šokirani i zabrinuti jer su saznali koliko su svojih privatnih informacija već podijelili s ChatGPT-jem i koliko ih dobro poznaje. Naime, ponekad se čini kako nas umjetna inteligencija poznaje bolje i od naše rodbine i prijatelja (u prijašnjim godinama to se govorilo o Googleu), što nije dobra vijest za one kojima je privatnost na prvom mjestu. Kako objašnjavaju na NY Postu, za razliku od npr. doktora, psihologa i odvjetnika, AI platforme nisu vezane ugovorima o povjerljivosti pa se samo možemo pitati za što sve mogu koristiti naše podatke.

ChatGPT, naime, ne prikazuje samo karikature osoba, već dodaje i pozadinske detalje koji su često iznenadili korisnike jer upravo na tim detaljima mogu vidjeti koliko stvari AI zna o njima, a da oni toga uopće nisu svjesni. Npr. to može biti knjiga u pozadini s neobičnim naslovom, ekrani s grafikonima, zastave pa čak npr. i statistike fantasy sporta. Sve su to stvari o kojima su korisnici jednom razgovarali s ovim AI alatom, a dok su oni možda zaboravili da su o tome pričali, ChatGPT svakako nije.

David Grover, stručnjak za sigurnost sa Sveučilišta Baylor upozorio je sve korisnike AI alata da, jednom kada uploadate neku informaciju, nad njom više nemate kontrolu. Objasnio je da će kompanije prikupljati i pohranjivati te podatke na različitim mjestima, zbog čega korisnici sve teže mogu znati gdje se njihovi podaci nalaze i na koji se način koriste. Upozorio je da će sve što objavljujemo i uploadamo postupno postajati dio našeg digitalnog identiteta, odnosno onoga što nas predstavlja te da će u takvom okruženju zaštita osobnih podataka postajati sve zahtjevnija i složenija.