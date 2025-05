Koristite ChatGPT, a želite maksimalnu privatnost? Evo što trebate napraviti

U samo nekoliko godina od kada se pojavio ChatGPT, ali i brojni drugi alati bazirani na umjetnoj inteligenciji, mnogi su postali gotovo pa i ovisni o njima. S chatbotovima razgovaraju o svakodnevnim i privatnim stvarima, a od AI-a traže pomoć i u poslovnim izazovima i problemima. AI chatbotovi, naravno, nisu savršeni te treba biti oprezan pri njihovom korištenju jer su podložni haluciniranju tako da im ne možemo uvijek vjerovati jer ponekad daju netočne informacije.

No postoji još jedan problem s takvih chatbotovima - privatnost. Kako naglašavaju na ZDNetu, kompanije koje su razvile popularne alate generativne umjetne inteligencije često koriste upise korisnika za daljnje treniranje svojih modela, kako bi oni bili točniji. Dok za većinu stvari, tj. nekih općenitih privatnost nije važna, problematični su upisi s kojima korisnici otkrivaju neke privatne informacije (poput npr. zdravstvenog stanja), kao i upiti vezani uz poslovanje kompanija u kojima rade.

“Privremeni” upiti

Za one koji koriste ChatGPT, a žele biti sigurni da se njihovi upisi neće iskoristiti za treniranje umjetne inteligencije, na ZDNetu kažu kako je i to moguće. I to prilično jednostavno putem opcije “privremeno”. Na sličan način na koji preglednici internetskih stranica imaju privatni mod pretraživanja, tako i ChatGPT ima privremeni mod korištenja koji se može aktivirati klikom na tipku s gornje desne strane ekrana.

Kada otvorite privremeni razgovor, on se neće prikazivati u povijesti razgovora, iako se iz "sigurnosnih razloga" kopija razgovora može zadržati do 30 dana. Također, ono što je mnogima i najvažnije jest da se takvi razgovori neće koristiti za obuku modela, odnosno njihovo poboljšanje. Dok se koriste privremeni razgovori, memorija je isključena tako da ChatGPT neće koristiti, niti ažurirati svoju memoriju, odnosno neće pamtiti ranije upite korisnika.

Cijelo vrijeme dok komunicirate s ChatGPT-jem iznad prozora komunikacije stajat će obavijest kako je riječ o privremenom razgovoru koji uvijek možete isključiti klikom na istu tipku “privremeno” u gornjem desnom kutu.

Također, za one koji ne žele da ChatGPT koristi njihove upite i konverzacije za treniranje i poboljšanje svojih modela, dostupna je opcija kojoj se može pristupiti putem postavki. Tu treba ići "kontrolu podataka" te unutar nje isključiti opciju "poboljšajte model za sve korisnike".