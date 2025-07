Što se događa sa OpenAI? Zaposlenici poslani na "prisilni odmor", tvrtka zatvorila vrata

Silicijska dolina postala je ratna zona. I ne, nisu eskalirali prosvjedi protiv Donalda Trumpa, već su se zaoštrili odnosi između velikih tehnoloških tvrtki.

Već smo pisali kako iz Mete "kradu" zaposlenike OpenAI-ju, a slična je situacija i s ostalim tvrtkama. Zaposlenici koji su otišli, za to su imali dobar razlog - druga tvrtka im je ponudila bolje uvjete. No, oni koji su ostali osjećaju se izdano, jer uprava nije učinila sve da zadrži one koj su ostali.

Iz OpenAI-a ljuti na Zuckerberga: Kao da im je provalio u kuću i ukrao njihovo vlasništvo

Cheng Lu, član tehničkog osoblja u OpenAI, na platformi X, napisao je kako je odlazak nekoliko visoko pozicionirani zaposlenika u metu "veliki gubitak za OpenAI" te da se "osjeća veoma razočarano jer ih vodstvo nije zadržalo".

No, zanimljivo je kako su u OpenAI reagirali na odlazak ljudi u drugu tvrtku. Kako navodi Wired, vodstvo je odlučilo zatvoriti OpenAI. Istina, samo na tjedan dana, kako bi dali preostalim zaposlenicima vremena da se oporave i odmore prije sljedećeg velikog pothvata - umjetne opće inteligencije (AGI).

Problem je što je unutar tvrtke taj potez predstavljen kao "dugo priželjkivani odmor", ali gledajući izvana, više podsjeća na "potez očajnika" nego "brigu za dobrobit zaposlenika".

Nevolje u raju: Pompozno najavili novi uređaj i partnerstvo, pa onda potiho uklonili sve informacije o tome

Prema informacijama na koje se Wired poziva, posljednjih mjeseci nije bilo lako raditi u OpenAi-ju. Radilo se i po 80 sati tjedno (standardno radno vrijeme znosi 40 sati), tražila se potpuna predanost, a istovremeno su zaposlenike "snubile" druge tvrtke.

U Wiredu procjenjuju da je poticaj za ovaj potez bio upravo Metina "krađa" zaposlenika. Podsjetimo, Meta stvara tim koji bi trebao pomoći u kreiranju superineligencije.

Pitanje je, hoće li tjedan dana slobodno biti dovoljno za isrcpljene zaposlenike? Ili će OpenAI morati poduzeti "drastičnije" mjere.

