Tehnologija

Vizualno poliranje umjetne inteligencije: Meta se udružila s Midjourneyjem

Meta je sklopila savez s Midjourneyem kako bi poboljšala vizualnu kvalitetu svojih AI proizvoda, ciljajući veću kreativnost i privlačnost korisnicima te jaču konkurentnost protiv OpenAI-ja i Googlea.

Branimir Vorša | 24.08.2025. / 08:30 komentari
Meta AI
Meta AI (Foto: Getty Images)

Meta poduzima novi odlučan korak na tržištu umjetne inteligencije licenciranjem Midjourneyjeve "estetske tehnologije“, osiguravajući alate namijenjene jačanju svoje sljedeće generacije modela i proizvoda.

Dogovor nadilazi puku licencu. Alexandr Wang, glavni direktor za umjetnu inteligenciju u Meti, potvrdio je u petak da će istraživački odjeli obje tvrtke raditi rame uz rame, usklađujući svoje tehničko znanje.

Natjecanje u području generativne umjetne inteligencije (AGI) postalo je žestoko. Dok OpenAI i Google privlače globalnu pozornost, Meta nastoji istaknuti se superiornom vizualnom kvalitetom. Midjourney, poznat po svojem generatoru slika temeljenom na tekstualnim upitima i pretplatničkom modelu, predstavlja ključni dio te strategije.

Nevjerojatno smo impresionirani Midjourneyem, napisao je Wang u objavi na platformi X. Dodao je da Meta želi postići svoje najbolje rezultate kroz najbolje talente, snažan plan računalnih resursa i partnerstva s vodećim industrijskim igračima, prenosi Reuters.

Dogovor dolazi u trenutku kada Meta restrukturira svoj AI odjel u sklopu Superintelligence Labs, nakon odlazaka viših zaposlenika i kritika na račun njihovog najnovijeg open-source modela Llama 4.

