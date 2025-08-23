Boravak u šumi može spasiti vaše srce, evo zašto

Boravak u prirodi može učiniti više od toga da umiri um. Nedavno istraživanje pokazuje da japanska praksa šetnje šumom, ili shinrin yoku, može također poboljšati fizičko zdravlje snižavanjem krvnog tlaka i upala.

Iwao Uehara sa Sveučilišta za poljoprivredu u Tokiju vodio je studiju koja je ispitivala 36 odraslih osoba u dobi od 60 do 80 godina s visokim krvnim tlakom. Dvadeset i četiri sudionika provela su tri dana i dvije noći u Nacionalnom parku Qianjiangyuan u Kini, otprilike 3,5 sata od grada Hangzhou. Svaki dan uključivao je tri sata laganog planinarenja, jednosatnu grupnu meditaciju, jedan sat Qigonga i jednosatnu ceremoniju čaja. Navedene aktivnosti bile su namijenjene produbljivanju pažnje i angažmana u prirodnom okruženju. Istraživanje vezano za to objavljeno je u časopisu Frontiers in Public Health.

Preostalih 12 odraslih osoba ostalo je u gradu, šetajući ulicama i sudjelujući u jednoj grupnoj meditaciji. Obje skupine slijedile su iste rasporede, obroke i odricale se elektroničkih uređaja, alkohola, kofeina i pušenja.

Autori istraživanja su prije i nakon intervencije mjerili puls, krvni tlak i C-reaktivni protein, marker upalih procesa u tijelu. Skupina koja je boravila u šumi pokazala je značajna poboljšanja u krvnom tlaku i razinama C-reaktivnog proteina te veću varijabilnost pulsa, što je povezano s boljim zdravljem srca.

Terapija šumom je jeftina i razumna terapija za one s visokim krvnim tlakom, ističe Uehara. Sudionici su također prijavili smanjenu anksioznost, smanjen stres i povećanu energiju.

Neovisna stručnjakinja Julia Gohlke sa Sveučilišta Virginia Tech istaknula je i ograničenja japanske studije. Studija nije pratila koliko je koraka svaka skupina napravila, što bi moglo utjecati na rezultate, pojasnila je Gohlke za New Scientist. Ipak, naglašava da nalazi potvrđuju prethodne dokaze o smanjenim fiziološkim i emocionalnim reakcijama povezanim sa stresom prilikom boravka u šumskom okruženju, čime se dodatno potvrđuju potencijalne dobrobiti šetnje šumom za tijelo i um.