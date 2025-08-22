Tehnologija

Jensen Huang pregovara sa SAD-om o novom čipu za Kinu

Huangov posjet TSMC‑u uslijedio je nakon što je njegova kompanija od nekih dobavljača zatražila obustavljanje poslova vezanih za čip H20.

Hina | 22.08.2025. / 12:36
Jensen Huang s matičnom pločom računala u rukama
Jensen Huang s matičnom pločom računala u rukama (Foto: Afp)

Izvršni direktor američke Nvidije Jensen Huang u petak je doputovao u glavni grad Tajvana u posjet partnerskom ugovornom proizvođaču čipova TSMC‑u, dok se između Washingtona i Pekinga zaoštravaju trzavice oko kineskog pristupa najnaprednijim Nvidijinim čipovima.

Američka tehnološka kompanija Nvidia našla se u središtu američko‑kineskih trzavica nakon što je u travnju Washington kompaniji iznenada zabranio izvoz naprednog čipa H20 u Kinu zbog navodnih rizika za nacionalnu sigurnost. Taj je čip Nvidia projektirala posebno za Kinu kao odgovor na izvozne zabrane koje je SAD uveo 2023.

Izvoz spornog čipa američka vlada ponovno je odobrila u srpnju, a ovaj tjedan američki predsjednik Donald Trump postigao je s Nvidijom i AMD‑om dogovor prema kojem će se u američku državnu blagajnu slijevati 15 posto prihoda od prodaje nekih naprednih čipova u Kini.

Nedugo potom službeni Peking upozorio je kineske kompanije na sigurnosne rizike koje bi H20 mogao predstavljati za Kinu.

Huangov posjet TSMC‑u uslijedio je pak nakon što je njegova kompanija od nekih dobavljača zatražila obustavljanje poslova vezanih za čip H20 te nakon najave mogućeg razvoja novog čipa za umjetnu inteligenciju prilagođenog kineskom tržištu.

Došao zahvaliti TSMC‑u

Glavni cilj mog putovanja je posjet TSMC‑u, rekao je Huang novinarima u Taipeiju, dodavši da će ostati tek nekoliko sati i otputovati nakon večere s čelnicima tajvanske kompanije.

Direktor Nvidije rekao je da je došao zahvaliti TSMC‑u, gdje su dovršeni projekti šest novih čipova koji su sad spremni za proizvodnju, uključujući novi grafički procesor (GPU) i silikonski fotonski procesor za Nvidijina računala nove generacije s mikroprocesorskom arhitekturom Rubin.

Radi se o prvoj arhitekturi u našoj povijesti u kojoj je svaki pojedini čip nov i revolucionaran, rekao je Huang, istaknuvši da su projekti svih čipova pripremljeni za početak proizvodnje.

Američki predsjednik Donald Trump početkom mjeseca naznačio je mogućnost prodaje Nvidijnih čipova naprednijih od modela H20 na kineskom tržištu.

Nvidia pak već radi na novom naprednom čipu za kinesko tržište radnog naziva B30A, izvijestio je Reuters ovaj tjedan. Projekt se zasniva na najnovijoj Nvidijinoj mikroprocesorskoj arhitekturi Blackwell, a čip će biti snažniji od modela H20.

Na pitanje o novom čipu Huang je rekao da Nvidia pregovara sa SAD‑om o ponudi naprednijeg nasljednika čipa H20 Kini, ali da nije na kompaniji da donese tu odluku.

To će, naravno, odlučiti američka vlada. Mi s njima razgovaramo, ali još je prerano za zaključke, izjavio je.

Dobavljači zatraženi da obustave proizvodnju čipova

Nvidia je tek u srpnju dobila dopuštenje za ponovnu prodaju čipa H20 u Kini. Nedugo nakon što je Washington dao zeleno svjetlo za prodaju, Nvidia je naručila 300 tisuća čipova od TSMC‑a kako bi nadopunila zalihe zbog snažne potražnje kineskih kompanija, izvijestio je Reuters. No, nekoliko dana kasnije kinesko nadzorno tijelo i kineski državni mediji upozorili su da bi Nvidijini čipovi mogli predstavljati sigurnosne rizike.

Kineske vlasti kasnije su preporučile kineskim tehnološkim kompanijama da ne kupuju čip H20, pozivajući se na navodne rizike za informacijsku sigurnost. Iz Nvidije pak tvrde da njihovi čipovi ne sadrže programe za neovlašten pristup u sustav.

Nvidia je posljednjih dana od nekoliko dobavljača zatražila obustavu poslova vezanih za proizvodnju čipova H20, izvijestili su Reuters i časopis o sektoru čipova The Information, pozivajući se na izvore upoznate sa situacijom.

Nijedan od navedenih dobavljača, uključujući tajvanski Foxconn, američki Amkor Technology i južnokorejski Samsung Electronics, nije odmah odgovorio na Reutersove upite.

Na pitanje o tome zašto je Nvidia od dobavljača zatražila da obustave proizvodnju, Huang je novinarima u Taipeiju rekao da je kompanija već pripremila značajan broj čipova H20 te da sada čeka narudžbe kineskih klijenata.

Kad zaprimimo narudžbe moći ćemo kupiti još (čipova), rekao je.

Kontinuirano upravljamo opskrbnim lancem kako bismo se prilagodili uvjetima na tržištu, izjavio je glasnogovornik Nvidije, dodavši da H20 nije vojni proizvod niti je namijenjen državnoj infrastrukturi, što priznaju i Kina i SAD.

Isporuka čipa H20 u Kinu ne predstavlja rizik za nacionalnu sigurnost i Nvidia "iznimno cijeni" što joj je ponovno otvorena mogućnost prodaje tog čipa na kineskom tržištu, naglasio je pak Huang.

