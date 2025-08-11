Business

Popustili su: Nvidia i AMD plaćat će SAD-u 15 posto od prodaje čipova Kini

AMD-ove čipove MI308, navodi se u izvještaju Financial Timesa. Prema navodima lista, Trumpov kabinet još nije odredio na što će se taj novac potrošiti.

Hina | 11.08.2025. / 13:08 komentari
Jensen Huang, šef Nvidije
Jensen Huang, šef Nvidije (Foto: Afp)

Nvidia i AMD pristali su isplaćivati američkoj vladi 15 posto prihoda od prodaje naprednih čipova kineskim kupcima, potvrdio je u nedjelju jedan američki dužnosnik navode lista Financial Times, iako je Washington ranije zabranio prodaju tih čipova Kini, tvrdeći da predstavlja rizik za američku nacionalnu sigurnost.

Kabinet američkog predsjednika Donalda Trumpa u travnju je obustavio prodaju naprednih čipova H20 kineskim kupcima. Međutim, Washington je, prema navodima Nvidije, najavio da će proizvođaču čipova dopustiti da ponovno uspostavi prodaju, a iz kompanije su izvijestili da se nadaju skorom pokretanju isporuka.

U petak je jedan američki dužnosnik izjavio da je ministarstvo trgovine počelo izdavati dozvole za prodaju čipova H20 za umjetnu inteligenciju kineskim kupcima.

Cijene dionica Nvidije i AMD-a pale su za 1,8, odnosno 3,3 posto prije trgovanja u ponedjeljak.

Dogovor o uplaćivanju udjela od prodaje u Kini nije uobičajen predsjednički potez i signalizira posljednje u nizu Trumpovih uplitanja u korporativne odluke, analizira Reuters.

Američki predsjednik dosad je od kompanija zahtijevao da ulažu u SAD kako bi potaknule otvaranje radnih mjesta i poduprle američku industriju, a prošlog je tjedna pozvao novog Intelovog izvršnog direktora Lip-Bu Tana da odmah podnese ostavku, tvrdeći da je direktor u iznimno snažnom sukobu interesa zbog veza s kineskim kompanijama.

Ili je prodaja čipova H20 Kini rizik za nacionalnu sigurnost, pa ih u tom slučaju nikako ne bismo trebali prodavati, ili nije rizik za nacionalnu sigurnost, pa se u tom slučaju postavlja pitanje zašto na prodaju namećemo tu dodatnu sankciju, izjavio je Geoff Gertz, viši dužnosnik u Centru za novu američku sigurnost, nezavisnoj skupini za strateško promišljanje u Washingtonu.

Na pitanje je li Nvidia pristala uplaćivati SAD‑u 15 posto prihoda od prodaje u Kini, jedan od glasnogovornika kompanije je izjavio da slijede pravila koja im američka vlada postavlja za sudjelovanje na svjetskim tržištima.

Iako već mjesecima ne isporučujemo čipove H20 u Kinu, nadamo se da će pravila o kontroli izvoza omogućiti SAD-u da se natječe u Kini i širom svijeta, dodao je glasnogovornik.

Iz AMD‑a nisu odgovorili na upit za komentar, o kojoj je prvi izvijestio Financial Times ranije u nedjelju. Ni američko ministarstvo trgovine nije odmah odgovorilo na Reutersov upit.

Peking je višekratno izrazio mišljenje o pitanju izvoza američkih čipova u Kinu, poručili su pak iz kineskog ministarstva vanjskih poslova. Inače, iz tog ministarstva su ranije stizale optužbe da SAD upotrebljava tehnološka i trgovinska pitanja za "zlonamjerno zauzdavanje i suzbijanje Kine".

Proizvođači čipova pristali su na isplatu dijela prihoda budući da je to bio uvjet za dobivanje izvoznih dozvola za poluvodiče, uključujući AMD-ove čipove MI308, navodi se u izvještaju Financial Timesa. Prema navodima lista, Trumpov kabinet još nije odredio na što će se taj novac potrošiti.

Planove o ponovnoj prodaji američkih čipova kineskim kupcima najavio je prošli mjesec američki ministar trgovine Howard Lutnick, koji je u intervjuu za američki CNBC izjavio da je dogovor postignut u okviru pregovora o kupnji rijetkih zemnih minerala iz Kine. U istom intervjuu Lutnick je Nvidijin čip H20 nazvao "četvrtim najboljim čipom".

Čak i kad bi bio zabranjen izvoz najnaprednijih tehnologija, od interesa je za SAD da kineske kompanije nastave upotrebljavati američku tehnologiju, rekao je Lutnick.

Trumpov kabinet ne smatra da prodaja čipova H20 i ekvivalentnih poluvodiča Kini predstavlja rizik za američku nacionalnu sigurnost, rekao je u nedjelju jedan američki dužnosnik, dodavši da ne zna kada će se ni na koji točno način dogovor primjenjivati, ali da će biti u skladu sa zakonom.

Alasdair Phillips-Robins, savjetnik u ministarstvu trgovine tijekom mandata bivšeg predsjednika Joea Bidena, kritizirao je potez američke vlade.

Ako su izvještaji točni, signaliziraju da kabinet zaštitu nacionalne sigurnosti prodaje za prihode za državnu blagajnu, rekao je Phillips-Robins.

U fiskalnoj godini koja je završila 26. siječnja Nvidia je u Kini ostvarila prihod od 17 milijardi dolara, odnosno 13 posto ukupnih prihoda. AMD je, pak, u 2024. u Kini ostvario prihod od 6,2 milijarde dolara, što je činilo 24 posto ukupnih prihoda kompanije.

