Appleova računica: Uložit će dodatnih 100 milijardi dolara kako bi izbjegli Trumpove carine

Američki predsjednik Donald Trump, do sad je svojim potezima oko uvođenja carina, uzrokovao puno stresa američkim tehnološkim kompanijama. Jer većina ih svoje tvornice čipova, poluvodiča i elektroničkih uređaja, ima u Aziji.

Posljednja najava uvođenja carina u iznosu i do 100 posto na čipove i poluvodiče, sigurno neće olakšati poslovanje tim tvrtkama. No, neće sve tvrtke biti pogođene tim carinama.

Jedna od njih je - Apple. Naime, Trump je objavio kako će Apple uložiti dodatnih 100 milijardi dolara (sitnica za tvrtku kao što je Apple) u proizvodnju u SAD-u.

To znači da bi u sljedeće četiri godine Apple trebao ukupno uložiti 600 milijardi dolara u SAD-u i zaposliti 20 tisuća radnika diljem zemlje. Ali to ne znači da će se Appleovi proizvodi proizvoditi na američkom tlu.

Ulaganje se odnosi na širenje Appleovog lanca opskrbe i unaprjeđenje proizvodnje. Naime, brojne komponente od kojih se iPhone sastoji već se proizvode u SAD-u, ali se konačni uređaj sastavlja u inozemstvu. I to će tako ostati još barem neko vrijeme, potvrdio je šef Applea Tim Cook.

Analitičari se slažu kako je nerealno očekivati da Apple pokrene proizvodnju iPhonea u SAD-u zbog troškova rada i složenosti lanca opskrbe. Appleovi proizvodi poput iPhonea i iPada proizvode se prvenstveno u Kini, dok se dio proizvodi u Vijetnamu, Tajlandu i Indiji.

Iako su Trumpove carine Apple samo u lipnju koštale 800 milijuna dolara, čini se kako ih je ovaj potez ipak spasio od dodatnih carina.

Jer Trump je objavio kako će tvrtke koje su se obvezale proizvoditi u SAD-u ili ako stu u procesu proizvodnje u SAD-u (kategorija u koju bi spadao i Apple), biti oslobođene carina.

Jesu li u Appleu dobro izračunali da im je jednostavnije (i jeftinije) uložiti dodatnih 100 milijardi dolara nego plaćati carine svaki mjesec, pokazat će financijski rezultati. Sigurno je da su potez povukli u pravi trenutak da barem trenutno izbjegnu Trumpove nove carine.