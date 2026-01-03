Američki predsjednik Donald Trump potpisao je predsjedničku naredbu kojom se blokira akvizicija između dviju tvrtki sa sjedištem u SAD-u zbog "nacionalne sigurnosti" i "kineskog utjecaja". Problem je što je ta akvizicija dogovorena još 2024. godine kad Trump još nije bio ni blizu Bijele kuće.

No u naredbi koju je objavila Bijela kuća, Trump ističe kako je HieFo (američka fotonička tvrtka) "pod kontrolom kineskog državljanina" te njena akvizicija iz 2024. godine u kojoj je trebala preuzeti Emcore (specijalističku tvrtku za zrakoplovstvo i obranu iz New Jerseya), odnosno njen posao s čipovima i proizvodnjom indij-fosfidnih pločica za 2,92 milijuna dolara, "može rezultirati potezima koji prijete ugrožavanju nacionalne sigurnosti SAD-a".

U naredbi se ne navodi konkretno tko je Trumpu sporan. No, u trenutku objave prodaje HieFo je objavio kako su njegovi suosnivači Genzao Zhang i Harry Moore, obojica bivši zaposlenici Emcorea.

Transakcija je stoga zabranjena, stoji u naredbi uz odredbu da HieFo ima 180 dana da ukolni "sve udjele i prava u Emcoreu, bez obzira na to gdje su locirani".

Kako navodi Reuters, američko Ministarstvo financija objavilo je kako je njihov Odbor za strana ulaganja u SAD-u "identificirao rizik za nacionalnu sigurnost" u toj akviziciji, ali nisu precizirali točno o kakvom se riziku radi.

Ni iz Emcorea ni iz HieFo-a se za sad nisu oglasili o ovoj naredbi niti budućim potezima.

Izvor: Reuters