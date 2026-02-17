Nakon tri godine djelovanja, Span Centar kibernetičke sigurnosti, Danom otvorenih vrata pokazao je zašto je sve traženije mjesto za edukaciju o kibernetičkoj sigurnosti u Hrvatskoj.

Predstavnici različitih organizacija, institucija, kompanija te IT stručnjaci mogli su dobiti uvid u najnovije informacije iz područja kibernetičke sigurnosti, razmijeniti iskustva te razgovarati o realnim izazovima s kojima se danas susreću kompanije, ali i pojedinci.

Predstavljeni su im svi obrazovni programi koji se provode u Centru, a obuhvaćaju formalna obrazovanja, specijalističke treninge te edukacije za podizanje svijesti o kibernetičkoj sigurnosti.

Kako je na samom početku istaknuo ravnatelj Span Centra kibernetičke sigurnosti, Marinko Žagar, do sad je kroz Centar prošlo više od 3000 polaznika iz više od 200 tvrtki odnosno organizacija, a održano je više od 100 treninga i 49 specijalističkih treninga na temu kibernetičke sigurnosti. Upravo činjenica da u Centru prilagođavaju svaki trening potrebama pojedine tvrtke ili organizacije ono je što mu daje dodanu vrijednost. Osim toga, kako je istakuno Žagar, u Centru predavanja i treninge drže većinom zaposleni u Spamu, stručnjaci za kibernetičku sigurnost, koji polaznicima mogu prenijeti i praktične savjete te situacije u kojima se svakodnevno nalaze.

Dan otvorenih vrata pokazao je važnost edukacije u području kibernetičke sigurnosti i snažnu potrebu tržišta za stručnjacima koji razumiju stvarne prijetnje i znaju na njih odgovoriti. Naš je cilj pružiti programe koji proizlaze iz prakse i iskustva naših stručnjaka, a upravo ovakva događanja potvrđuju da smo na dobrom putu. Zahvaljujem svima koji su nam se pridružili i veselim se budućim susretima i novim generacijama polaznika, izjavio je Žagar.

Jedan od bivših polaznika Spanove edukacije, Luka Piasevoli, podijelio je s okupljenima svoje iskustvo. Naime, on nije imao preveliko tehničko znanje, no kroz edukaciju ga je stekao, a potom je dobio priliku i zaposliti se u Spanovom SOC-u, te nastaviti svoju edukaciju o kibernetičkoj sigurnosti.

U sklopu događaja održana je i panel rasprava na temu „Znanje kao štit: Edukacijom do sigurnijeg poslovanja“. Direktan povod bili su podaci s globalnog tržišta rada prema kojima nedostaje 4,8 milijuna stručnjaka u području kibernetičke sigurnosti, dok je u Europskoj uniji oko 300 tisuća nepopunjenih radnih mjesta. Panelisti (Vlatka Marčan, voditeljica Nacionalnog koordinacijskog središta za industriju, tehnologiju i istraživanja u području kibernetičke sigurnosti iz CARNET-a, Ilija Jozinović, Group Information Security Manager iz Orbico grupe, Luka Piasevoli, SOC Specialist i Hrvoje Englman, Chief Information Security Officer iz Spana) naglasili su kako se taj manjak može ublažiti jedino kvalitetnim planiranjem i kontinuiranim osposobljavanjem ljudi s jedne strane, dok je s druge strane potrebno prilagođavati edukativne programe novim trendovima i saznanjima, čime se izravno jača otpornost organizacija na kibernetičke prijetnje i umanjuje rizik od incidenata. Pritom ne treba zaboraviti ni cjeloživotno učenje jer su na meti kibernetičkog kriminala sve dobne skupine i profili korisnika.

Naime, Span Centar kibernetičke sigurnosti djeluje i kao Ustanova za obrazovanje odraslih i trenutno pruža dvije formalne edukacije: mikrokvalifikacije Analitičar kibernetičke sigurnosti i Cloud Security stručnjak. Edukacije su dio Nacionalnog okvira kvalifikacija i upisuju se u e‑radnu knjižicu te se za njihovo pohađanje može koristiti program sufinanciranja putem HZZ vaučera. Osim toga, kroz online platformu Centra održavat će se besplatne edukacije za mala i srednja poduzeća, s ciljem jačanja njihove kibernetičke otpornosti te smanjivanja kibernetičkih prijetnji.

Nadalje, posjetitelji Dana otvorenih vrata također su dobili detaljne informacije o awareness te specijalističkim treninzima. Awareness treninzi za cilj imaju podizanje svijesti o sigurnosnim prijetnjama. Namijenjeni su svim zaposlenicima, bez obzira na tehničko znanje, kako bi razumjeli rizike i pravilno reagirali na kibernetičke izazove u svakodnevnom radu. Specijalistički treninzi fokusirani su na napredne teme iz kibernetičke sigurnosti te su najkorisniji IT stručnjacima koji žele usavršiti svoje vještine i steći dublje tehničko znanje pomoću praktičnih primjera.