Španjolski satelitski startup Sateliot i tvrtka za svemirski inženjering PLD Space objavili su u utorak da su potpisali ugovor o lansiranju dva 5G satelita u nisku Zemljinu orbitu.

PLD Space će, prema ugovoru, lansirati u orbitu svojim najnovijim dvostupanjskim raketnim sustavom Miura-5 dva Sateliotova satelita težine 160 kilograma.

Odabir španjolske tvrtke podupire zaštitu europskog tehnološkog suvereniteta i jača globalnu 5G povezanost, uz paralelno poboljšanje sigurnosne i obrambene sposobnosti, rekao je izvršni direktor startupa Jaume Sanpera u zajedničkom priopćenju.

Dioničar je startupa, s udjelom od četiri posto, obrambena tvrtka Indra u djelomičnom državnom vlasništvu.

Partnerstvo će poduprijeti nastojanja Sateliota sa sjedištem u Barceloni da se pozicionira kao ključni igrač na europskom tržištu satelitskih telekomunikacija. U svibnju prošle godine objavili su da do 2028. namjeravaju u orbiti postaviti 100 satelita, s procijenjenim prihodom od milijardu eura do kraja ovoga desetljeća.

PLD Space je pak 2023. godine izveo prvo u potpunosti privatno lansiranje rakete u Europi, a cilj mu je da jednog dana u svemir prevozi sve vrste tereta. U konačnici žele prevoziti i ljude i time konkurirati velikim igračima poput Muskova SpaceX-a.

Privatne tvrtke diljem svijeta planiraju u idućih nekoliko godina rasporediti tisuće satelita za slanje internetskih signala, ciljajući svemirsko tržište koje će po procjeni nekih analitičara do kraja desetljeća dosegnuti vrijednost od bilijun dolara.

Vlade u Europskoj uniji zalažu se za smanjenje ovisnosti o američkom SpaceX-u u vlasništvu Elona Muska jačanjem svemirske industrije na razini Unije, napominje Reuters.