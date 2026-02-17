Američki borbeni zrakoplov 5. generacije, F-35, našao se u središtu rasprave o digitalnoj kontroli, nacionalnoj autonomiji i savezničkim odnosima. Polemika je započela kada je nizozemski državni tajnik za obranu Gijs Tuinman ustvrdio da bi se strogo kontrolirani softverski sustav F-35, barem teoretski, mogao prisilno otključati.

Ako, unatoč svemu, i dalje želite nadogradnju, reći ću nešto što nikada ne bih smio reći, ali ipak hoću. F-35 možete "otključati" kao iPhone, izjavio je Tuinman tijekom podcasta na nizozemskoj radijskoj postaji BNR Nieuwsradio, a prenosi portal The War Zone (TWZ). Tuinman, koji dužnost nizozemskog državnog tajnika za obranu obnaša od 2024. godine, nije pojasnio kako bi takav postupak izgledao, niti je li govorio doslovno, tako da nije razjašnjeno bi li takav postupak otvorio sigurnosne propuste u mrežnom logističkom sustavu ALIS/ODIN koji upravlja softverskim nadogradnjama, planiranjem misija i prijenosom operativnih podataka.

Ta kontroverzna izjava dolazi u trenutku kada države korisnici američkih F-35 borbenih zrakoplova razmatraju posljedice mogućeg prekida potpore Sjedinjenih Američkih Država, u kontekstu diplomatskih napetosti povezanih s politikama administracije američkog predsjednika Donalda Trumpa.

Samo jedna država je iznimka

Program F-35 ograničava mogućnost samostalnih izmjena softvera u zrakoplovu i povezanih sustava na zemlji. Nadogradnje se distribuiraju putem mrežnog logističkog sustava koji se izvorno nazivao Autonomic Logistics Information System (ALIS), a sada prelazi na Operational Data Integrated Network (ODIN). Taj sustav ne upravlja samo podacima o održavanju, nego i prijenosom osjetljivih misijskih paketa s informacijama o neprijateljskoj protuzračnoj obrani i drugim obavještajnim podacima te preuzimanjem podataka nakon leta.

Izrael je zasad jedina država koja je ishodila pravo na ugradnju vlastitog softvera u svoje F-35I borbene zrakoplove te mogućnost djelovanja izvan glavne logističke mreže. Također raspolaže sposobnošću samostalnog obavljanja velikog remonta na svojim F-35I zrakoplovima.

Zabrinutost zbog zaštite osjetljivih nacionalnih podataka potaknula je neke korisnike, uključujući Nizozemsku, na odvajanje dijela aktivnosti reprogramiranja, iako se one i dalje provode u Sjedinjenim Američkim Državama pod nadzorom američke vojske i tvrtke Lockheed Martin.

F-35 je bolji od drugih i bez nadogradnji

Čak i kada bi tehničko probijanje softverskih ograničenja bilo izvedivo, samostalno preslikavanje sustava za planiranje misija i logističku potporu predstavljalo bi velik izazov, piše TWZ. Ranije špekulacije o navodnom skrivenom mehanizmu za daljinsko onesposobljavanje F-35 zrakoplova ostale su nepotkrijepljene, a isticano je da takav mehanizam zapravo ne bi bio ni potreban, o čemu smo već ranije i pisali. Zrakoplov je snažno oslonjen na američke lance opskrbe i izvozne režime. Bez rezervnih dijelova i odobrene tehničke potpore, strane flote F-35 zrakoplova, brzo bi ostale prizemljene.

Svaka jednostrana izmjena softvera vjerojatno bi dovela do pravnih sporova s tvrtkom Lockheed Martin i dodatnih političkih napetosti. Unatoč tome, Tuinman je naglasio vrijednost F-35 zrakoplova. Čak i ako ta međusobna ovisnost ne rezultira softverskim nadogradnjama, F-35 je, u sadašnjem stanju, i dalje bolji zrakoplov od drugih tipova borbenih zrakoplova, poručio je Tuinman.