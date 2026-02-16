Utjecaj umjetne inteligencije u nekim se profesijama osjeća više nego u drugima, a jedno od takvih zanimanja su programeri i developeri. Situacija na ovom tržištu radikalno se promijenila tijekom posljednjih pola godine, o čemu smo više puta pisali. Nova potvrda takve promjene, a možda i najava onog što slijedi u budućnosti stiže iz Spotifya.

Iz ove su tvrtke tijekom objave poslovnih rezultata prošlog tjedna komentirali kako njihovi najbolji developeri još od prosinca nisu napisali niti jednu liniju koda. Razlog za to je, naravno, umjetna inteligencija.

Tijekom 2025. ova je tvrtka lansirala više od 50 novih opcija za svoj glazbeni servis i mobilnu aplikaciju, a samo u posljednje vrijeme lansirali su tri nove opcije, uključujući i mogućnost stvaranja AI playlista putem jednostavnih promptova.

Honk

Kako su objasnili iz te tvrtke, njihovi inženjeri koriste interni sustav nazvan Honk zahvaljujući kojem su ubrzali kodiranje i razvoj proizvoda. Među inim, Honk omogućuje i udaljeno kodiranje putem alata generativne umjetne inteligencije (koriste Claude Code). Npr. zaposlenik tijekom vožnje na posao putem Slacka može reći Claudeu da ispravi neku grešku ili doda određenu značajku u mobilnu aplikaciju te, kada dođe na posao, AI je već odradila posao pa se nakon provjere ta nova opcija može poslati u produkciju.

Samo na ovom primjeru možemo vidjeti koliko je umjetna inteligencija ubrzala i pojednostavila stvari.

Ne smatramo da je ovo kraj razvoja umjetne inteligencije, već tek početak, objasnio je jedan od izvršnih direktora tvrtke Gustav Söderström.

Među inim, tijekom predstavljanja poslovnih rezultata, analitičari su Söderströma pitali i o glazbi generiranoj umjetnom inteligencijom. Objasnio je kako oni i dalje nadziru tu platformu kako bi spriječili spam, no kaže kako izvođačima i diskografskim kućama dopuštaju da u metapodacima pjesme naznače kako je pjesma nastala.

Izvor: Tech Crunch