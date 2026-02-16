Apple je na glasu kao kompanija čiji proizvodi imaju premium cijenu, no kako bi povećali prodaju i svoj udio na tržištu pametnih telefona, s vremenom su predstavili seriju jeftinijih mobitela SE. Prošle godine predstavljen je model iPhone 16e, nasljednik te serije koji je malo skuplji, no dolazi s modernijim dizajnom i naprednim hardverom. Uskoro, možda već krajem ovog ili tijekom sljedećeg mjeseca stiže još jedan jeftiniji Appleov telefon, model iPhone 17e, no kompanija priprema i jedno iznenađenje za ljubitelje njihovih prijenosnika.

Naime, možda već s novim jeftinijim iPhoneom ili kasnije ove godine, Apple planira predstaviti i svoj prvi jeftiniji MacBook.

Iz ove tvrtke nema nikakvih službenih informacija, no nakon ranijih glasina, sada su novinarima Bloomberga objavili neke dodatne detalje koji nam govore što možemo očekivati. Ovaj prijenosnik, prema tom izvještaju, na tržištu bi se mogao prodavati po cijeni između 700 i 800 dolara, a imat će metalno kućište u “zaigranim bojama”. Takva cijena za prijenosnik s logom jabuke mogla bi privući mnoge kupce tako da je ovo jedan od najiščekivanijih Appleovih uređaja u posljednje vrijeme.

Premium osjećaj, pristupačna cijena

Prijašnje informacije govorile su kako u Appleu, kako bi smanjili troškove proizvodnje, namjeravaju zamijeniti metalno kućište s plastičnim, no čini se kako su se u ovoj kompaniji ipak predomislili. Kako bi ipak zadržali premium materijale, Apple je razvio novi proizvodni proces koji omogućuje bržu, ali i isplativiju proizvodnju kućišta u odnosu na onu koja se trenutačno koristi za ostale prijenosnike tako da i na ovom modelu možemo očekivati metalno kućište. Apple, navode mediji, ipak ne želi odstupati od svojih standarda te želi zadržati prepoznatljiv osjećaj u ruci po kojem je MacBook poznat, čak i u slučaju jeftinijeg modela.

Što se tiče boja, tvrtka je navodno testirala nijanse poput plave, klasične srebrne, tamnosive, zelene, žute i ružičaste.

Appleov nadolazeći prijenosnik imat će manji ekran od 13 inča koliko ima MacBook Air, no nije poznato koliko će iznositi dijagonala ekrana, kao niti kako će prijenosnik izgledati, tj. hoće li dizajn biti sličan poput modela Air.

Prema Bloombergu, Apple s ovim modelom namjerava uzeti dio tržišta u obrazovnom i poslovnom tržištu i bit će zanimljivo vidjeti kako će konkurirati postojećim računalima koja rade na Windowsima.

Izvor: Digital Trends