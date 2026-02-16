"Entuzijazam" oko naizmjeničnog posta kao metode mršavljenja nema čvrsti temelj u znanosti, smatraju stručnjaci.

Brojne poznate osobe i političari navodno poste satima dnevno kako bi ostali u formi, ali nova studija sugerira da znanost to ne podupire.

Postoji niz različitih tehnika naizmjeničnog posta.

Jedan pristup je 24-satni post svaki drugi dan i postao je popularniji posljednjih godina.

Drugi je pristup vremenski ograničeno hranjenje u danu, gdje ljudi jedu samo određeni broj sati, poput dijete 16:8 koja uključuje 16-satno razdoblje posta nakon čega slijedi okvir od osam sati u kojemu se jede.

Treći je pristup, 5:2, temeljen na tjednu, gdje se pet dana jede, a dva dana posti.

Britanski institut Cochrane napravio je pregled 22 ispitivanja povremenog posta u kojima je sudjelovalo 1995 odraslih osoba diljem Sjeverne Amerike, Europe, Kine, Australije i Južne Amerike.

Studije su ispitale više oblika povremenog posta.

Međunarodni tim istraživača, predvođen onima u Argentini, usporedio je povremeni post s tradicionalnim savjetima o prehrani.

Autori su zaključili da „povremeni post može rezultirati malom ili nikakvom razlikom u gubitku težine“.

Čini se da povremeni post jednostavno ne djeluje za odrasle osobe s prekomjernom težinom ili pretilima koji pokušavaju smršavjeti, rekao je Luis Garegnani, glavni autor pregleda iz podružnice Cochrane Centra, Talijanske sveučilišne bolnice u Buenos Airesu.

Povremeni post može djelovati na neke ljude, no trenutačni dokazi ne opravdavaju entuzijazam koji vidimo na društvenim mrežama, rekao je. Pretilost je kronično stanje. Kratkoročne mjere otežavaju vođenje dugoročnog donošenja odluka za pacijente i kliničare.

Eva Madrid, viša suradnica na studiji, dodala je da je „s obzirom na trenutačno dostupne zaključke teško dati opću preporuku."

Liječnici će morati primijeniti individualan pristup kada savjetuju odraslu osobu s prekomjernom težinom.