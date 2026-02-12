Čini se da su osobe rođene nekoliko godina prije i poslije 2000. godine osjetljivije na stanja poput shizofrenije od onih koji su odrastali ranije, pokazuju nalazi koje je objavilo Kanadsko liječničko udruženje (ICES).tri vijesti o kojima se priča Premijera u BiH Robot Roby odbio skočiti sa Starog mosta, razlog je prilično logičan Spektakularna snimka VIDEO Pogledajte kako je ukrajinski F-16 izbrisao s neba ruski dron vatrom iz topa Nova tehnologija Kinezi uskoro predstavljaju električni automobil s baterijom kojoj ni polarne hladnoće ne mogu ništa
Analizirajući zdravstvene podatke oko 12,2 milijuna ljudi rođenih u Ontariju između 1960. i 2009. godine, istraživači su utvrdili porast prijavljenih i zabilježenih "psihotičnih poremećaja" među mlađim generacijama.
Između 1997. i 2023. godine, godišnja incidencija psihotičnih poremećaja porasla je za 60 posto među osobama u dobi od 14 do 20 godina, navodi kanadski ICES.
Procijenjeno je da osobe rođene između početka novog tisućljeća i 2004. godine imaju 70 posto veću stopu novih dijagnoza psihotičnih poremećaja u usporedbi s onima rođenima između 1975. i 1979., navodi istraživački tim.
Oni rođeni između 1990. i 1994. godine imali su 37,5 posto veću vjerojatnost da im se postavi takva dijagnoza u usporedbi s osobama rođenima krajem 1970-ih.
Iako neki od nalaza mogu odražavati bolji pristup procjeni i liječenju, potrebna su daljnja istraživanja kako bi se ispitali mogući čimbenici koji tome doprinose, navodi ICES.
Uočeni trendovi otvaraju važna pitanja o mogućim uzrocima i posljedicama sve većeg broja dijagnoza psihotičnih poremećaja, rekao je Daniel Myran, znanstvenik u ICES-u i Institutu za zdravstvena istraživanja Bruyère, koji je istraživanje proveo s kolegama iz Opće bolnice North York i Istraživačkog instituta bolnice u Ottawi.
Istraživački tim otkriva da su osobe kojima je dijagnosticirana psihoza "češće muškarci" i da češće žive u četvrtima s niskim prihodima.
Još neka istraživanja pokazala su da su pripadnici "generacije Z", koji su danas uglavnom u dvadesetim godinama, anksiozniji i osjetljiviji na uvrede nego starije generacije.