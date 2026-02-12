Čini se da su osobe rođene nekoliko godina prije i poslije 2000. godine osjetljivije na stanja poput shizofrenije od onih koji su odrastali ranije, pokazuju nalazi koje je objavilo Kanadsko liječničko udruženje (ICES).

Analizirajući zdravstvene podatke oko 12,2 milijuna ljudi rođenih u Ontariju između 1960. i 2009. godine, istraživači su utvrdili porast prijavljenih i zabilježenih "psihotičnih poremećaja" među mlađim generacijama.

Između 1997. i 2023. godine, godišnja incidencija psihotičnih poremećaja porasla je za 60 posto među osobama u dobi od 14 do 20 godina, navodi kanadski ICES.

Procijenjeno je da osobe rođene između početka novog tisućljeća i 2004. godine imaju 70 posto veću stopu novih dijagnoza psihotičnih poremećaja u usporedbi s onima rođenima između 1975. i 1979., navodi istraživački tim.

Oni rođeni između 1990. i 1994. godine imali su 37,5 posto veću vjerojatnost da im se postavi takva dijagnoza u usporedbi s osobama rođenima krajem 1970-ih.

Iako neki od nalaza mogu odražavati bolji pristup procjeni i liječenju, potrebna su daljnja istraživanja kako bi se ispitali mogući čimbenici koji tome doprinose, navodi ICES.

Uočeni trendovi otvaraju važna pitanja o mogućim uzrocima i posljedicama sve većeg broja dijagnoza psihotičnih poremećaja, rekao je Daniel Myran, znanstvenik u ICES-u i Institutu za zdravstvena istraživanja Bruyère, koji je istraživanje proveo s kolegama iz Opće bolnice North York i Istraživačkog instituta bolnice u Ottawi.

Istraživački tim otkriva da su osobe kojima je dijagnosticirana psihoza "češće muškarci" i da češće žive u četvrtima s niskim prihodima.



Još neka istraživanja pokazala su da su pripadnici "generacije Z", koji su danas uglavnom u dvadesetim godinama, anksiozniji i osjetljiviji na uvrede nego starije generacije.

