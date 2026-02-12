Znanstvenici su godinama pokušavali otkriti čemu je služio glatki kamen s ravnim urezima, koji datira iz rimskog doba, a pronađen je u Nizozemskoj. Kružni komad vapnenaca s urezanim dijagonalnim i ravnim linijama zbunjivao je znanstvenike sve dok ga nije "pogledala" umjetna inteligencija.

Kako su objavili znanstvenici sa Sveučilišta u Maastrichtu u članku u časopisu Antiquity, iskoristili su 3D snimke kamena kako bi otkrili da su neke linije bile dublje od drugih, što sugerira da se njima nešto pomicalo.

Dugo se nagađalo kako se kamen koristio kao ploča za neku društvenu igru, ali znanstvenici nisu mogli utvrditi za koju ili kakva bi bila njena pravila.

Odgovor na to dala je umjetna inteligencija.

Razvili smo Ludii, oblik umjetne inteligencije koji može izvesti pravila igre, kaže Dennis Soemers, istraživač na Odjelu za napredne računalne znanosti Sveučilišta u Maastrichtu. Ludii smo obučili pravilima otprilike stotinu srednjovjekovnih ili starijih igara iz istog kulturnog područja kao i rimski kamen. Ludii je proizveo desetke mogućih skupova pravila. Zatim je igrao igru ​​protiv sebe i identificirao nekoliko varijanti koje su ljudima ugodne za igranje.

Istraživači su zatim provjerili odgovaraju li pokreti figura pod tim skupovima pravila vidljivom trošenju na rimskom kamenu. Igranje s određenim skupom pravila doista proizvodi uzorak trošenja koji se vidi na 3D skenama. Ipak, Soemers ostaje oprezan u pogledu tvrdnji o točnim pravilima.

Ako Ludii predstavite uzorak linija poput onog na kamenu, uvijek će pronaći pravila igre. Stoga ne možemo biti sigurni da su Rimljani igrali upravo na taj način, napominje.

Prema pravilima koje je Ludii sastavio, cilj je igre zaključati figure protivnika. Istraživači ističu kako najstarije poznate varijante takvih igara datiraju iz srednjeg vijeka. Nalazi pokazuju da su se igre ove vrste igrale stoljećima ranije nego što se prije pretpostavljalo

Znamo da pravila koja smo pronašli objašnjavaju tragove habanja na kamenu i da su u skladu s igrama iz usporedivih kulturnih razdoblja. Naravno, razmotrili smo i druge moguće upotrebe kamena, poput arhitektonskog dekorativnog elementa, ali nismo pronašli alternativno objašnjenje. Dakle, kamen je doista društvena igra, istaknula je Karen Jeneson, kustosica Rimskog muzeja u Heerlenu.

Želite li se i sami okušati u ovoj igri, možete. Naime, znanstvenici su (uz pomoć Ludiija) sastavili pravila i izgled ploče, a sve to možete preuzeti na linku.

.A kako izgleda samo igranje, možete pogledati u videu.