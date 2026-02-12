Godinama čitamo upozorenja brojnih stručnjaka o opasnostima koje vrebaju na društvenim mrežama, a to se pogotovo odnosi na mlade i djecu koji o njima mogu postati - ovisni. Negativne posljedice prekomjernog korištenja Instagrama, Snapchata, TikToka i drugih platformi svima su dobro poznate godinama, no tek u posljednje vrijeme poduzimaju se neke konkretne mjere kako bi se one ublažile.

Trend je započela Australija koja je zabranila pristup društvenim mrežama mlađima od 16 godina, a čini se kako je to smjer u kojem će ići sve više država diljem svijeta.

Brojni dosadašnji dokazi pokazali su kako su čelni ljudi Mete, uključujući i Marka Zuckerberga, kao i izvršnog direktora Instagrama Adama Mosserija, znali za sve te negativne posljedice - od stvaranja ovisnosti, negativnog djelovanja na mentalno zdravlje, kao i za brojne predatore koji vrebaju djecu. No usprkos tim saznanjima, čini se kako su zažmirili ne na jedno, nego na oba oka te su, kako ih je za to optužila zviždačica Haugen još prije 4-5 godina, stavili profit ispred dobrobiti djece.

Problematična uporaba

Zbog svega toga protiv Mete je podignuto više tužbi, a ovog tjedna počeo je sudski proces u saveznoj državi Novi Meksiko. U okviru ovog procesa jučer je svjedočio Adam Mosseri koji je odmah na početku naglasio kako je važno razlikovati kliničku ovisnost od problematične uporabe. Objasnio je to na primjeru Netflixa te kaže da se osjećao kao ovisnik kada je do kasno u noć gledao serije, no to nije ista stvar kao i klinička ovisnost.

Kako naglašavaju na The Guardianu, psiholozi ne klasificiraju ovisnost o društvenim mrežama kao službenu dijagnozu, iako su istraživači dokumentirali brojne štetne posljedice kompulzivne uporabe među mladima te općenito vlada zabrinutost među stručnjacima oko njena potencijala za izazivanje ovisnosti.

Suđenju, koje je privuklo veliku pažnju javnosti, prisustvovali su i neki roditelji koji optužuju tu društvenu mrežu za negativan i štetan utjecaj na njihovu djecu, a u nekim slučajevima čak i samoubojstva.

Profit ispred sigurnosti

Tijekom svjedočenja, Mosseri je morao odgovarati na pitanja stavlja li Instagram profit ispred sigurnost, promoviraju li filteri na toj društvenoj mreži plastične operacije. On, naravno, ima svoju verziju priče te kaže kako testiraju sve nove opcije prije službene uporabe te kako uvijek pokušavaju staviti naglasak na sigurnost, no cenzuru žele svesti na minimum.

Podsjetimo, nedavno je u javnosti objavljena prepiska zaposlenika Instagrama u kojima se govori o stvaranju ovisnosti o toj mreži: Instagram je droga. LOL, mislim, sve društvene mreže. Mi smo u biti dileri. U istim mailovima spominje se i Adam Mosseri koji “ne želi čuti” za takve negativne posljedice korištenja mreže kojom upravlja.

Nakon brojnih kritika, Instagram je s vremenom zaista predstavio više alata koji su trebali povećati zaštitu maloljetnika na toj mreži, no jedno je neovisno istraživanje pokazalo kako su brojni ti alati prilično neučinkoviti.

Situacija bi se mogla popraviti jedino kada te kompanije to osjete na svom džepu, komentirao je suđenje John DeMay, otac čiji je sin počinio samoubojstvo nakon što je bio ucjenjivan na Instagramu. On vjeruje da jednom kada Instagram i druge kompanije budu svojim žrtvama morali isplaćivati veliki novac, onda će biti prisiljeni uvesti neke promjene i napokon zaista zaštititi mlade i sve druge korisnike.

Izvor: The Guardian