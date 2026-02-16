U modernom digitalnom dobu nekako smo se pomirili kako privatnost skoro da više i ne postoji. Zasluga je to velikih tehnoloških kompanija koje konstantno prate svaki naš online pokret - s kim pričamo, što pregledavamo, što kupujemo, gdje putujemo i slično. No u velikom broju slučajeva privatnost ne postoji zato što su to sami korisnici tako odlučili.

Društvene mreže prepune su otključanih i svima dostupnih profila na kojima su ljudi svoje privatne i poslovne živote stavili na pladnju da ih može pregledavati i špijunirati cijeli svijet. O osobama koje nikada nismo upoznali tako možemo znati baš sve samo zato što su one to odlučile konstantno objavljivati na Facebooku, Instagramu ili nekim drugim društvenim mrežama.

Ta činjenica da netko o vama može znati sve, a da vi nikada niste upoznali tu osobu prilično je zastrašujuća, no ono što priprema Mark Zuckerberg još je više zastrašujuće i opasno. Njegov potez, koji još nije služben, no mediji su se raspisali o tome, označava posljednji čavao u lijes privatnosti.

Iskorištava političku situaciju

Naime, Meta do kraja godine planira dodati opciju prepoznavanja lica svojim pametnim naočalama. Zahvaljujući kameri i Metinoj umjetnoj inteligenciji putem opcije interno nazvane “Name Tag”, naočale bi mogle ne samo identificirati osobe, već odmah dati i neke informacije o njima.

U teoriji, kada na ulici vidite neku nepoznatu osobu, zahvaljujući naočalama i toj opciji, mogli bi odmah saznati tko je ta osoba i saznati najvažnije podatke o njoj, što zvuči kao noćna mora za privatnost.

S obzirom na to da ova opcija nosi velike rizike za privatnost i sigurnost, postoji mogućnost promjene planova jer nema sumnje kako će “Name Tag” izazvati brojne negativne reakcije javnosti. No postoji razlog zašto Zuckerberg smatra kako je upravo sada pravo vrijeme za uvođenje takve kontroverzne opcije, a to je - trenutačna politička situacija u SAD-u. Kako su organizacije civilnog društva trenutačno zauzete s drugim stvarima i kritiziranjem Trumpa i njegovih poteza, u Meti vjeruju kako će imati manje resursa i vremena za kritiku i napade na njihovu novu opciju.

Inače, Meta je ovu opciju planirala predstaviti još 2021. s predstavljanjem svojih prvih pametnih naočala koje su napravili u suradnji s Ray-banom, no tada su od nje odustali zbog tehnoloških izazova, ali i etičkih pitanja. Situacija se u međuvremenu promijenila jer su njihove naočale postale iznimno popularne među korisnicima, dok je Trumpova administracija sada bliža velikim tehnološkim kompanijama pa Zuckerberg vjeruje kako sada ima priliku implementirati ovu opciju u svoje naočale.

Izvor: Tech Crunch

