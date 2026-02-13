Međunarodni arheolozi otkrili su mumije očuvane od raspadanje metodom sušenja dimom u Vijetnamu i nekim drugim zemljama jugoistočne Azije i to je prepoznato je kao jedno od 10 najvećih arheoloških otkrića u svijetu 2025. godine, izvijestili su vijetnamski mediji.

Istraživački tim istaknuo je da dimljene mumije u istočnoj Aziji prethode poznatim mumijama Egipta i Južne Amerike za nekoliko tisuća godina, nudeći revolucionarne uvide u globalnu povijest mumifikacije, izvijestila je novinska agencija VNA.

Arheološka nalazišta poput Con Co Ngua i Mai Da Dieu (pokrajina Thanh Hoa), špilje Mang Chieng (pokrajina Ninh Binh) i Hon Hai Co Tien (pokrajina Quang Ninh) dobro su poznata vijetnamskoj arheološkoj zajednici i smatraju se ključnim mjestima za proučavanje pretpovijesnog razdoblja zemlje.

Dr. Nguyen Khanh Trung Kien iz Južnog instituta društvenih znanosti rekao je da Con Co Ngua pruža vrijedne uvide u to kako su se drevne zajednice prilagođavale obalnim okruženjima i prakticirale pogrebne obrede.

Ova nalazišta nedavno su ponovno dobila pozornost kroz multinacionalnu arheološku studiju koju su vodili dr. Hsiao-chun Hung s Australskog nacionalnog sveučilišta i prof. Hirofumi Matsumura s Medicinskog sveučilišta Sapporo. Istraživački tim uključuje znanstvenike iz Vijetnamskog instituta za arheologiju i Južnog instituta društvenih znanosti, uz istraživače iz Australije, Japana i Kine.

Objavljena u Zborniku radova Nacionalne akademije znanosti (PNAS) 2025. godine, studija je analizirala 54 pretpovijesna groba s 11 nalazišta diljem jugoistočne Azije i južne Kine. Važna nalazišta uključuju Huiyaotian i Liyupo u Guangxiju (Kina), Gua Harimau u Indoneziji i nekoliko vijetnamskih nalazišta poput Con Co Ngua, Mai Da Dieu, špilje Mang Chieng i Hon Hai Co Tien.

Kien je rekao da nalazi ukazuju na to da su mnoga tijela iz predneolitskog razdoblja sačuvana dugotrajnim dimljenjem nad vatrom, oblikom mumifikacije. Ova praksa vrlo je slična pogrebnim običajima dokumentiranim među određenim autohtonim zajednicama u Australiji i Papui, Indoneziji.

Prije se takvi ostaci nisu klasificirali kao mumije, već su zabilježeni kao poseban tip pokopa koji uključuje savijene položaje tijela.

Međutim, nakon iskapanja nalazišta Bau Du u pokrajini Quang Nam 2017. godine, istraživači su počeli priznavati da mnogi pretpovijesni grobovi u Vijetnamu, jugoistočnoj Aziji i južnoj Kini vjerojatno uključuju namjerno dugoročno očuvanje dimljenjem, rekao je Kien.

Arheološki institut Amerike proglasio je istraživanje jednom od 10 najboljih arheoloških studija 2025. godine, hvaleći njegove kulturne uvide, inovativan pristup i novi pogled na dugogodišnju arheološku misteriju.

Studija tvrdi da mumifikacija sušenjem dimom nije bila samo praktičan odgovor na vruće i vlažne tropske uvjete, već je odražavala i duboke kulturne i duhovne veze koje povezuju drevne populacije u regiji sa današnjim autohtonim zajednicama u Novoj Gvineji i Australiji.

Hung je rekao da istraživanje predstavlja prvi sveobuhvatni arheološki okvir u istočnoj Aziji koji objašnjava ovaj fenomen, potkrijepljen dokazima koji se kreću od terenskih otkrića do laboratorijskih analiza.

Kien je istaknuo da istraživanje daje uvid u to kako su ljudi prije više od 10.000 godina shvaćali život i smrt, svoje veze s voljenima i svoju želju da održe prisutnost pokojnika u opipljivom obliku. Kontinuitet tih praksi tijekom tisućljeća i njihov opstanak u nekim zajednicama danas predstavljaju snažan dokaz trajne prirode ljudske kulturne svijesti.