Waymova flota autonomnih vozila uskoro će se proširiti s još jednim modelom robotaksija. Riječ je o modelu Ojai koji je baziran na vozilu koji je razvila kineska tvrtka Geely. Vozila koriste šestu generaciju njihova sustava autonomne vožnje te iz ove tvrtke kažu kako će upravo taj sustav biti u centru njihovih planova za buduću ekspanziju.

Nadogradnjom postojeće flote robotaksija s novim modelom, kao i općenitim povećanjem broja vozila u svojoj floti, Waymo želi povećati svoju dominaciju na tržištu autonomnih vozila u SAD-u te, naravno, dodatno proširiti svoju korisničku bazu. Nova generacija njihova sustava koristi jeftinije dijelove, a iz Wayma kažu kako će omogućiti i bolju navigaciju u zahtjevnijim vremenskim uvjetima u odnosu na prethodnu generaciju koja se trenutačno koristi u njihovim robotaksijima.

Širenje na nova tržišta

Kao i svaki put kada kompanija kreće s testiranjima, ona će na početku biti ograničena samo na zaposlenike tvrtke i njihove goste. Novi robotaksiji za sada će biti dostupni na području San Francisca i Los Angelesa te bi se s vremenom trebali proširiti i na druge gradove. Nakon toga i, naravno, ako testiranja prođu bez problema, Waymo planira uključiti ova vozila u svoj javni robotaksi servis, što znači da će biti dostupna svima.

Ne treba niti spominjati kako činjenica da Waymo surađuje s kineskom tvrtkom nije dobro primljena u SAD-u, pogotovo među dijelom političara. No iz Wayma uvjeravaju kako nema razloga za zabrinutost jer Kinezi neće imati nikakav pristup autonomnoj tehnologiji američke kompanije, podacima koje su prikupili senzori, kao niti informacijama o putnicima. Geely će Waymu samo isporučivati vozila koja će ova tvrtka naknadno u SAD-u opremiti svojom tehnologijom.

Waymo trenutačno pruža usluge robotaksi servisa na šest američkih tržišta, a uslugu testiraju ili se pripremaju na njeno pokretanje na još nekoliko tržišta u SAD-u. Također, najavili su širenje i na inozemstvo te bi njihova usluga trebala biti dostupna u Londonu već tijekom ove godine.

Prema ranijim predviđanjima Goldman Sachsa, tržište robotaksija do 2030. godine vrijedit će više od 25 milijardi dolara, a Google, odnosno Waymo na njemu žele uzeti što veći dio kolača. Slične planove, kako je poznato, ima i Tesla, ali i sve veći broj kineskih kompanija koje su posljednjih godina također ostvarile veliki napredak na ovom tržištu.

