Ovu godinu mnogi doživljavaju kao godinu velikih preokreta; godinu koja će testirati granice otpornosti i fleksibilnosti poslovnih modela. Od stvarne primjene umjetne inteligencije u operativnim procesima do pripremanja rezervnih lanaca opskrbe, postojeći će se sustavi ubrzano mijenjati, a tržište će jasno razdvojiti one koji se uspješno prilagođavaju od onih koje tek nastoje održati korak s promjenama.

Prema futurologu i poslovnom filozofu Riku Veri, koji 22. travnja dolazi na konferenciju Future Tense powered by Lürssen, „gamechangeri ne čekaju promjene; oni ih predvode preispitujući pravila, kulturu, vodstvo i strategiju kako bi njihove organizacije stvarale nova tržišta, a ne samo reagirale na njih.“

Vera ističe kako tvrtke koje kontinuirano postavljaju pitanja, istražuju i isprobavaju nove pristupe jačaju svoju sposobnost inovacije i prilagodbe, a Net Curiosity Score pokazuje koliko su pritom otvorene za učenje, razvoj i nove prilike te koliko su zbog toga konkurentne u budućnosti.

Kao jedan od ključnih alata za izgradnju organizacijske fleksibilnosti vidi ekonomiju ekosustava, koncept koji je detaljno opisao u knjizi The Guide to the Ecosystem Economy. Prema Veri, klasični linearni lanci vrijednosti više ne mogu zadovoljiti potrebe modernog tržišta: kompanije moraju stvarati mreže partnera koje zajednički razvijaju, testiraju i skaliraju vrijednost.

Rik Vera je autor nekoliko međunarodno objavljenih poslovnih knjiga i stručnjak s dugogodišnjim iskustvom u visokim menadžerskim ulogama, a organizacijama pomaže u izgradnji antifragilnih strategija: struktura i organizacijskih kultura koje ne samo da preživljavaju promjene, nego ih koriste kako bi redefinirale vrijednosti i otvorile nove tržišne prostore.

Na konferenciji Future Tense powered by Lürssen, uz Rika Veru, govorit će i Mikko Hyppönen, globalni stručnjak za kibernetičku sigurnost. O održivim praksama i transformaciji tradicionalnih industrija govorit će Märtha Rehnberg, dok će o dugovječnosti i prevenciji burnouta pričati znanstvenica Susanna Søberg.

Uz Lürssen Design Centra Kvarner, među ostalim partnerima ovogodišnje konferencije su Erste&Steiermärkische Bank, Visa i Kaufland, a održava se pod pokroviteljstvom Ministarstva gospodarstva, Ministarstva turizma i sporta te Ministarstva znanosti, obrazovanja i mladih.

Future Tense powered by Lürssen okuplja vodeće poslovne lidere, predstavnike akademske i znanstvene zajednice, a suradnjom s Kopenhaškim institutom za studije o budućnosti (CIFS), IEDC Poslovnom školom Bled i Udrugom za promociju pametnih industrija potiče razvoj nove generacije lidera spremnih na buduće izazove. Više informacija nalazi se na internetskoj stranici Future Tense konferencije.