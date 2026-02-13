Velika potražnja za memorijom potrebnom za treniranje i razvoj umjetne inteligencije izazvala je velike probleme na tržištu. Proizvođači memorije promijenili su svoje prioritete pa umjesto za telefone, tablete, računala i druge uređaje, sada memoriju proizvode prvenstveno za AI infrastrukturu. Razlog je jednostavan i jasan - time ostvaruju veće prihode.

Takva promjena fokusa dovela je do neravnoteže na tržištu, odnosno nestašice memorije za uređaje potrošačke elektronike, a kako to obično biva u situacijama kada je potražnja puno veća od ponude, cijene rastu.

Upravo se to počelo događati s memorijom te smo o nestašicama i poskupljenjima više puta pisali prošle godine. Ako je netko mislio kako će se situacija ove godine popraviti te da će doći do stabilnosti, odnosno zaustavljanja velikog rasta cijena memorije, prevario se.

Poskupljenja će uskoro osjetiti i kupci

Na to su ovog tjedna upozorili iz Lenova. Zbog rastućih troškova memorije raste pritisak na tržište osobnih računala te ta nestabilnost cijena dodatno otežava planiranje proizvodnje. Slično su upozorenje nedavno upitili i iz Intela, naglašavajući kako bi razdoblje povišenih cijena moglo potrajati duže nego se prije mislilo. Također, na Digital Trendsu kažu kako problem nije samo u cijenama memorije, koje će svakako ostati visoke, već bi u budućnosti mogle porasti i cijene SSD-a, što znači da će poskupjeti i pohrana podataka. Sve će to, dakle, dodatno povećati pritisak na ukupne troškove proizvođača.

Kompanije zbog toga više neće moći povećanje troškova preuzimati na sebe, već će se na kraju morati odlučiti na najmanje popularnu opciju - povećanje cijena svojih proizvoda. Lenovo se s ovim problemom do sada uspješno nosio jer su gomilali zalihe memorije i drugih ključnih komponenata, što pomaže u održavanju potražnje, no svakako nije dugoročno rješenje.

Iako je Lenovo nedavno objavio o prodaji računala koja je nadmašila očekivanja, upravo je potencijalno povećanje cijena razlog za to. Naime, kupci su dijelom požurili s kupovinom prije porasta cijena memorije, a time potencijalno i računala, što se odrazilo na kratkoročno povećanje potražnje, no ne treba očekivati kako će to biti trend i u budućnosti jer bi situacija, zbog očekivanih poskupljenja, trebala biti upravo suprotna.