Znanstvenici koji proučavaju svemir, proučavaju ga iz perspektive onoga što znamo o našem, Sunčevom sustavu. No, čini se kako svemir krije puno više tajni.

Znanstvenici koji su koristili teleskope NASA-e i Europske svemirske agencije (ESA) otkrili su egzoplanetarni sustav udaljen oko 116 svjetlosnih godina od Zemlje, koji, kako kažu, proturječi uobičajenom obrascu planetarnog sustava.

Četiri planeta koja kruže oko crvenog patuljka nazvanog LHS 1903, raspoređeni su u neobičnom redoslijedu. Planet najbliži crvenom patuljku je kamenit, sljedeća dva su plinovita, a najudaljeniji planet je ponovno - kamenit.

Do sad su znanstvenici kao "uobičajeni" obrazac promatrali sustave u kojima su kameniti planeti bliže središnjoj zvijezdi, a plinoviti udaljeniji.

Astronomi nagađaju da se uobičajeni obrazac stvara zato što se planeti formiraju unutar diska plina i prašine ono mlade zvijezde, gdje su temperature puno više. U tim područjima hlapljivi spojevi (poput vode) isparavaju, a ostaje samo ono što može izdržati ekstremnu temperaturu - željezo i minerali. Stoga su planeti koji se formiraju u blizini zvijezde uglavnom stjenoviti.

Što su planeti dalje od zvijzde, to je veća šansa da će se formirati kao plinoviti div (poput Jupitera ili Saturna).

Paradigma formiranja planeta je da imamo stjenovite unutarnje planete vrlo blizu zvijezda, kao u našem Sunčevom sustavu, rekao je Thomas Wilson, docent na odjelu za fiziku Sveučilišta Warwick u Engleskoj i prvi autor studije o otkriću koja je objavljena u časopisu Science. Ovo je prvi put da imamo stjenoviti planet tako daleko od svoje zvijezde domaćina, i to nakon ovih planeta bogatih plinom.

Neočekivani kameni planet, LHS 1903 e, veći je od Zemlje, ali slične gustoće i sastava. No, znanstvenike zbunjuje - zašto je tamo?

Mislimo da su se ovi planeti formirali u vrlo različitim okruženjima jedni od drugih, i to je ono što je jedinstveno u vezi s ovim sustavom, rekao je Wilson. Ovaj vanjski planet, koji je kamenitiji u usporedbi s dva srednja planeta, nije se trebao dogoditi, na temelju standardne teorije formiranja. Ali ono što mislimo da se dogodilo jest da se formirao kasnije od ostalih planeta.

Kako bi potvrdili svoja otkrića, astronomi su testirali neke hipoteze i objavili ih u studiji.

Došli su do zaključka da je ovaj neobičan sustav nastao mehanizmom koji se naziva "formiranje osiromašenim plinom", u kojem su se planeti formirali jedan za drugim, redoslijedom suprotnim od onoga u Sunčevom sustavu.

Ovaj mehanizam formiranja, gdje počinjete s unutarnjim, a zatim se udaljavate od zvijezde domaćina, znači da se najudaljeniji planet formirao milijunima godina nakon najunutarnjeg, rekao je Wilson. A budući da se formirao kasnije, zapravo nije ostalo toliko plina i prašine u disku da bi se od njega izgradio ovaj planet.

Ovo otkriće bi moglo ponuditi neke od prvih dokaza za promjenu shvaćanja o tome kako se planeti formiraju oko najčešćih zvijezda u našoj galaksiji, smatra Sara Seager, profesorica planetarne znanosti i fizike na Tehnološkom institutu Massachusetts i koautorica studije.

Buduća promatranja mogla bi omogućiti znanstvenicima da istraže njihove atmosfere i bolje razumiju kako se različite vrste planeta formiraju i razvijaju.