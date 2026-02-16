Ružičasti šum, dugo promoviran kao nježna pomoć pri spavanju, mogla bi zapravo štetiti snu, pokazuje studija Sveučilišta u Pennsylvaniji u suradnji s partnerima iz Europe i Kanade.

Za razliku od bijelog šuma, ružičasti šum naglašava niže frekvencije, stvarajući mekani, zvuk nalik kiši, koji se često promovira u aplikacijama i uređajima za spavanje. Smeđi, plavi i drugi "obojeni" šumovi slijede slične principe, ali se razlikuju po intenzitetu frekvencija. Unatoč popularnosti, nova istraživanja dovode u pitanje pretpostavku da je ružičasti šum bezopasn.

U spomenutoj studiji, koja je objavljena u časopisu Sleep, sudjelovalo je 25 odraslih osoba u dobi od 21 do 41 godine, bez poremećaja spavanja ili prethodne uporabe buke za spavanje. Sudionici su proveli sedam uzastopnih noći u laboratoriju za spavanje, svake noći izlažući se različitim zvučnim uvjetima. Nakon noći prilagodbe, uvjeti su se mijenjali između tihe kontrole, samog ružičastog šuma, samo pozadinske buke (uključujući prolazak aviona, automobila i plač djeteta), pozadinske buke s ružičastim šumom te pozadinske buke uz korištenje čepića za uši.

Sudionici su ispunjavali upitnike o kvaliteti sna te obavljali kognitivne i kardiovaskularne testove prije i nakon svake noći.

Rezultati su pokazali da izloženost pozadinskoj buci smanjuje duboki N3 san (najdublja faza REM sna) za prosječno 23 minute po noći. Sam ružičasti šum na 50 decibela bio je povezan s gotovo 19 minuta manje REM sna u usporedbi s pozadisnkom bukom. Noći s kombinacijom pozadinske buke i ružičastog šuma značajno su skratile, i REM, i duboki san, a sudionici su provodili više vremena budni, što se nije događalo ni sa jednim zvukom zasebno. Čepići za uši, međutim, ublažavaju te učinke.

REM san je važan za konsolidaciju pamćenja, emocionalnu regulaciju (sposobnost mozga da upravlja, stabilizira i prilagođava emocionalne reakcije, op.a.) i razvoj mozga, pa naši nalazi sugeriraju da puštanje ružičastog šuma i drugih vrsta širokopojasnih šumova tijekom spavanja može biti štetno, posebno za djecu čiji mozgovi su još u razvoju i koja provode mnogo više vremena u REM snu nego odrasli, rekao je u razgovoru za Penn Medicine Mathias Basner, istraživač spavanja s američkog Sveučilišta Pennsylvanija i jedan od autora istraživanja.

Studija upozorava na raširenu uporabu širokopojasih šumova tijekom sna.

U cjelini, naši rezultati upućuju na oprez pri uporabi širokopojasnih šumova, osobito kod novorođenčadi i male djece, i ukazuju da nam je potrebno više istraživanja kod ranjivih skupina, o dugotrajnoj uporabi, različitim bojama širokopojasnih šumova i sigurnim razinama širokopojasnih šumova u odnosu na san, naglasio je Basner.