Duboki san ne samo da obnavlja energiju, već on pokreće rast, metabolizam i budnost. Bodybuilderi se oslanjaju na njega za mišiće, a tinejdžeri za visinu. No, zašto posebno san izvan REM faze utječe na hormon rasta, dugo je bilo nejasno.

Znanstvenici sa Sveučilišta California u Berkeleyju (UC Berkeley), u studiji objavljenoj u časopisu Cell, mapirali su moždane krugove koji kontroliraju hormon rasta kod miševa i otkrili povratnu petlju koja održava hormonsku ravnotežu. To bi moglo pomoći u razvoju terapija za poremećaje spavanja povezane s metaboličkim problemima i neurodegenerativnim bolestima.

Ljudi znaju da je lučenje hormona rasta usko povezano sa snom, ali samo kroz uzimanje krvi i provjeru razina hormona rasta tijekom sna. Mi zapravo direktno bilježimo neuralnu aktivnost kod miševa kako bismo vidjeli što se događa. Pružamo osnovni krug na kojem se u budućnosti mogu razvijati različiti tretmani, rekla je u javnom priopćenju UC Berkeleyja Xinlu Ding, postdoktorantica na UC Berkeleyju.

Proces oslobađanja hormona rasta

Neuroni u hipotalamusu koji proizvode hormon za oslobađanje hormona rasta (GHRH), zajedno s dvjema vrstama somatostatin neurona, upravljaju lučenjem hormona rasta. Kada se hormon rasta oslobodi, aktivira neurone u locus coeruleusu, malom području moždanog debla koje proizvodi noradrenalin i regulira pažnju, budnost i reakcije na stres. Disfunkcija tog moždanog područja povezana je s psihijatrijskim i neurološkim poremećajima.

Razumijevanje neuralnog kruga za lučenje hormona rasta moglo bi na kraju ukazati na nove hormonske terapije za poboljšanje kvalitete sna ili vraćanje normalne ravnoteže hormona rasta. Taj krug mogao bi biti nov alat za smanjenje prekomjerne uzbudljivosti locus coeruleusa, što prije nije bilo spomenuto, rekao je Daniel Silverman, postdoktorand na UC Berkeleyju.

Povratna veza između sna i hormona

GHRH i somatostatin rastu tijekom REM sna, dok u fazi sna izvan REM-a somatostatin opada, a GHRH umjereno raste. Hormon rasta tada regulira aktivnost locus coeruleusa, stvarajući svojevrsnu jing-jang ravnotežu.

To sugerira da san i hormon rasta čine usko uravnotežen sustav, gdje premalo sna smanjuje lučenje hormona rasta, a previše hormona rasta može zauzvrat potaknuti budnost, rekao je Silverman.

Hormon rasta ne samo da pomaže graditi mišiće i kosti i smanjiti masno tkivo, već može imati i kognitivne koristi, promovirajući vašu budnost nakon buđenja, dodala je na kraju Ding.